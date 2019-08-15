Неожиданный пешеход: автобус сбил подростка рядом с «зеброй»
Автобус, следовавший по маршруту №6, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 16-летний парень переходил дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Прохожие, а так же пассажиры автобуса быстро оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Столь же оперативно на место ДТП приехала карета скорой помощи и сотрудники полиции
— Ребенок жив, его осмотрели медики и направили в городскую больницу, — сообщает один из очевидцев.
На видео, снятом одним из пассажиров автобуса видно, что пострадавший сам пытается встать.
Пользователи социальных сетей отмечают, что в том месте пешеходы часто перебегают дорогу в неположенном месте, тем самым провоцируя аварии. Виновника аварии установит ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU