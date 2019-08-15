Неожиданный пешеход: автобус сбил подростка рядом с «зеброй»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-15T10:19:28+03:00

ДТП случилось на проспекте Дзержинского, недалеко от парка Березовая роща

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Автобус, следовавший по маршруту №6, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 16-летний парень переходил дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Прохожие, а так же пассажиры автобуса быстро оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Столь же оперативно на место ДТП приехала карета скорой помощи и сотрудники полиции

— Ребенок жив, его осмотрели медики и направили в городскую больницу, — сообщает один из очевидцев.

На видео, снятом одним из пассажиров автобуса видно, что пострадавший сам пытается встать.

Пользователи социальных сетей отмечают, что в том месте пешеходы часто перебегают дорогу в неположенном месте, тем самым провоцируя аварии. Виновника аварии установит ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU