Решил отомстить: сибиряк сломал входную дверь и разбил домофон камнем

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-15T09:06:01+03:00

До этого он пытался атаковать входную дверь, но она смогла дать сдачи

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Сибиряк, выходя из дома, решил выбить входную дверь и сломать домофон. Причины поступка мужчины до сих пор остаются неизвестными. Возможно, ему показалось неудобным устройство подъезда.

Видео со столь необычной «схваткой» появилось в соцсетях. На нем видно, как мужчина, одетый в шорты, выходит из подъезда дома на улице Троллейной 160 вместе с маленьким ребенком. Судя по всему, он хотел открыть дверь на распашку, однако ему помешал доводчик. И эту проблему сибиряк решил сразу же: он просто отломал эту деталь. Однако последний решил не сдаваться без боя и отлетел обидчику прямо в нос.

— Видео нам прислал человек из другой команды, потому что этот дом находится не на нашей территории, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск источник в обслуживающей компании. — Мужчина ни с того, ни сего начал крушить домофон.

К уже немного подбитому мужчине подошла женщина, которая попыталась его успокоить. Но у нее это слабо получилось, потому что он ушел из кадра только для того, чтобы подобрать приличных размеров булыжник, и с его помощью продолжить крестовый поход против прогресса. Следующей жертвой стал домофон, в котором и находилась камера, снимавшая эту утреннюю баталию. Несмотря на просьбы женщины остановиться, мужчина продолжал бить камнем по домофону, пока тот не оказался уничтожен.

— Заявление уже написано, и насколько я знаю, его уже поймали, — сообщил источник в обслуживающей компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726054" frameborder="0"></iframe> Сибиряк с палкой напал на домофон.

ИСТОЧНИК KP.RU