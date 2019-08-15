2019-08-15T07:16:53+03:00
Общество

С остановкой в Барнауле: сильный туман помешал посадке самолета в Толмачево

Авиалайнер из Санкт-Петербурга из-за плохих метеоусловий сначала приземлился в другом аэропорту
Владимир ПТАШНИК
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Самолет приземлился в Барнауле вместо Новосибирска.Самолет приземлился в Барнауле вместо Новосибирска.Фото: Виктория МИНАЕВА
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«Аэробус А320» следовал из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Однако плохая погода помешала приземлению самолета в аэропорту Толмачево.

— Видимость на тот момент, в 05:30, составляла 200 метров. Командиром воздушного судна было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Барнауле, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Как только в Новосибирске туман рассеялся, лайнер снова поднялся в небо. Из соседнего региона пассажиров доставили на том же самолете. В 8:40 рейс номер FV 6541 успешно приземлился в Новосибирске. По расписанию самолет должен был сесть в 7:29. В общей сложности задержка составила больше часа. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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