Эвакуация в "Ауре": виной всему подозрительная игрушка

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-14T18:11:58+03:00

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Вечером, 14 августа, из торгового центра «Аура» эвакуировали людей. Причиной случившегося стал автомобиль, припаркованный рядом со зданием, с подозрительным предметом внутри. Как только его заметили сотрудники службы безопасности ТЦ, то сразу же вызвали полицию, после чего и было принято решение выводить людей из здания. Всего было эвакуировано 850 человек, включая посетителей и персонал.

— Вех вывели на улицу и не давали вернуться внутрь, — написал в паблике «АСТ-54» очевидец события. — На месте происшествия сейчас работают разные спецслужбы. Выводили всех через эвакуационные выходы, выключив свет.

Однако, как выяснилось позже, предметом, который служба безопасности приняла за взрывное устройство, оказалась всего лишь детская игрушка.

— К нам поступило обращение, сотрудники спецслужбы сразу же выехали на место происшествия, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе» ГУ МЧС по НСО. — На парковке, в одном из автомобилей обнаружили предмет, похожий на гранату. Но в ходе проверки выяснилось, что это просто детская игрушка. По словам сотрудников спецслужб, сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU