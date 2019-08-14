В новосибирских ветаптеках продавали просроченные лекарства для щенков

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-14T14:25:05+03:00

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Региональный Россельхознадзор провёл проверку ООО «Ветеринарная аптека» и обнаружил целый ряд нарушений. Начиная от условий хранения лекарств, заканчивая продажей в рознице препаратов с истёкшим сроком годности.

- Мы проверили склады и четыре розничные точки продаж ООО «Ветеринарная аптека». Обнаружили, что компания не соблюдала порядок учёта температурно-влажностного режима для лекарств, препараты с истёкшим сроком годности хранились не в специально выделенных карантинных зонах, а вместе с годными препаратами. Кроме того, в наличии были недоброкачественные, фальсифицированные или контрафактные лекарственные средства, - сообщили в областном Россельхознадзоре.

Во время проверки в розничных точках компании инспекторы нашли два просроченных препарата – противогрибковый «Ливеразол» и противопаразитарный «Диронет СПОТ-ОН» - предназначенные для лечения щенков. И эта просрочка была в свободной продаже.

- За грубые нарушения по решению Арбитражного суда компанию оштрафовали на сумму 50 000 рублей, а некачественные препараты ООО «Ветеринарная аптека» уничтожила, - сообщила КП-Новосибирск Дарья Кузина, помощник руководителя областного управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

ИСТОЧНИК KP.RU