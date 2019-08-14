Вот так удивила: в Новосибирске снова зацвела черемуха

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-14T11:26:42+03:00

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Черемуху в цвету можно увидеть прямо сейчас, в середине августа, на Юго-Западном жилмассиве, на улице 9-й Гвардейской Дивизии

— Это никакая не экологическая катастрофа, повторное цветение черемухи связано исключительно с климатом. Сами видите, похолодало — потом потеплело. У растения сбились биологические часы, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск экскурсовод Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

Руководитель группы научно-образовательных программ ЦСБС СО РАН Юля Пшеничкина добавила, что повторное цветение черемухи — достаточно редкое явление. Намного чаще зацвести вне графика способны другие растения.

— Повторное цветение может быть и у рододендронов, дерена, сирени. Практически стабильно вторично они зацветают осенью. Сейчас продолжительная сухая и жаркая погода вполне могла «разбудить» почки черемухи, которые должны были зацвести на следующий год. Ничего страшного в мире не происходит. Все стабильно и прекрасно. Пусть новосибирцы любуются цветением черемухи, — говорит Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU