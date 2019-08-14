Не дожила до школы: новосибирцы жалуются на форму, которая рвется и линяет

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-14T10:30:03+03:00

Они уверены, что такое качество не стоит своих денег

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Перед началом учебного года мамы первоклассников озадачены внешним видом своих детей. Ведь всем родителям хочется, чтобы на линейке их ребенок выглядело достойно. Однако, одну из мам в Новосибиске, которая хотела купить своему ребенку красивую школьную форму, ждало огромное разочарование.

- Пришли сюда за формой, ведь все советовали этот магазин, - написала возмущенная сибирячка на Flamp.ru. - Мы чуть в обморок не упали от ужасного качества жилетки, которую пришлось купить. У нее нитки лезут из всех швов.

Женщина пожаловалась, что на ребенка невозможно было подобрать размер. А когда они мерили жилетку на белую майку – она окрасилась. Форму пришлось купить – выбора не было. Мама не хотела, чтобы ее ребенок выделялся.

- В следующий раз я лучше на заказ сошью! Будет лучше и выгоднее в несколько раз, - уверена женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU