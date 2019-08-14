2019-08-14T09:42:27+03:00
Происшествия

По году за каждые 9 граммов: полицейские обнаружили крупную партию наркотиков

22-летний житель Новосибирска может провести до 20 лет в тюрьме
Владимир ПТАШНИК
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В шкафу найдены уже расфасованные закладки. Фото: ГУ МВД по НСОВ шкафу найдены уже расфасованные закладки. Фото: ГУ МВД по НСО
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Кладмэна задержали на улице Ватутина во время закладки очередной дозы. Ранее он уже подозревался в сбыте синтетических наркотиков. На руках у него было около одного грамма «синтетики». При обыске квартиры полицейские нашли еще 40 граммов запрещенных веществ. Задержанный хранил наркотики в виде таблеток и порошка расфасованными в маленькие полиэтиленовые пакетики у себя в шкафу.

— В ходе дальнейших мероприятий в Ленинском и Кировском районах полицейские извлекли из тайников-закладок, ранее оборудованных задержанным, более 134 граммов аналогичных наркотических средств. Всего из незаконного оборота изъято более 174 граммов наркотиков, — сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас молодой человек находится под стражей. В отношении него возбужденно уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас полицейские ищут каналы поставки наркотиков в Новосибирск.

Молодой человек уже был под подозрением у полиции. Фото: ГУ МВД по НСО

Молодой человек уже был под подозрением у полиции. Фото: ГУ МВД по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU

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