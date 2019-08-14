2019-08-14T04:26:10+03:00
Общество

Новосибирца заставили разобрать дом и вернуть «оккупированную» землю соседу

Вмешательства судебных приставов потребовал спор двух сельчан, которым не удалось договориться по — соседски
Алиса ЛИ
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Конфликт между соседями произошел из-за территории.Конфликт между соседями произошел из-за территории.Фото: Андрей КАРА
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Недавно между жителями села Здвинск произошел конфликт. Один обвинил другого в захвате чужой территории. При строительстве мужчина частично «зашел» на чужой участок. Несмотря на замечания недовольного соседа, он продолжал возводить жилую постройку, утверждая, что строительство ведется на его земле.

Когда переговоры зашли в тупик, пострадавший обратился в суд.

— Изучив обстоятельства дела, суд встал на сторону истца и вынес решение, что ответчик обязан освободить, незаконно застроенную им часть чужой земли, — сообщает пресс-служба УФСС по НСО.

Прошлось злостному захватчику останавливать стройку и разбирать почти достроенное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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