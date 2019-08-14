«Сгоревшие деревья до горизонта — это очень страшно»: в Новосибирске набирают волонтеров в добровольные пожарные

СЕГОДНЯ 03:01 2019-08-14T03:01:13+03:00

Помогать лесам они начнут с весны, пока же идет обучение добровольцев

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Волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Алексей Поляков организовал в Новосибирске добровольную пожарную дружину. Он рассказал журналисту КП-Новосибирск, зачем ему это нужно.

— Первый раз я увидел последствия лесного пожара в прошлом году в Амурской области. Поверьте, сгоревшие деревья от горизонта до горизонта — это очень страшно. Чуть позже, по-моему, в апреле, нас, волонтеров, МЧС пригласило в Читинскую область, где в то время бушевали лесные пожары, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Стремясь спастись от стихии, люди бежали не разбирая дороги. Волонтеров звали, чтобы искать тех, кто потерялся. Таких было много. Алексей рассказал, что видел записи оттуда, как именно это происходит.

— Там был ад. Мы поняли сразу, надо ехать.

Но ехать было нельзя, ведь главное правило спасательной операции — не увеличивать количество пострадавших. Никто из членов отряда «Лиза Алерт» ничего толком не знал о лесных пожаров, а значит мог сам погибнуть, столкнувшись с огнем.

Тогда Алексей Поляков начал искать варианты и узнал, что у Greenpeace есть Лесная противопожарная программа, в рамках которой в тренировочных лагерях готовят добровольных лесных пожарных.

— Движения добровольных пожарных есть во многих регионах, но их нет у нас и рядом с нами тоже нет — ни в Томске, ни в Омске. Ближайшие — в Иркутске, Чите, Бурятии. Я решил, что это надо исправить!

Так молодой человек с группой единомышленников всерьез занялся созданием местного движения добровольных пожарных. В соцсети ВКонтакте появилась группа с рабочим названием «Добровольные лесные пожарные. Западная Сибирь» (https://vk.com/emergensycommand). Сейчас в ней состоят 120 человек.

— Все участники старше 18 лет. В основном, это люди до 40 лет, но есть и постарше. Их волнует тема лесных пожаров и они хотят их ликвидировать. При этом наша главная цель — сделать так, чтобы природные пожары не случались вовсе.

Сейчас в планах организаторов — копить опыт и оборудование, проводить обучение новичков.

— Начинать патрулировать территорий и тушить лесные пожары будем со следующей весны точно. Возможно, частично приступим и ближайшей осенью, — поделился планами Алексей Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU