2019-08-13T17:31:13+03:00
Общество

Вопрос решили на федеральном уровне: на ремонт театра Афанасьева нашли деньги

Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Ульяна ДЖАНКОВА
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На ремонт театра Афанасьева нашли деньгиНа ремонт театра Афанасьева нашли деньгиФото: Алена МАРТЫНОВА
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Это стало возможным благодаря подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в столице Сибири в 2023 году.

— Наша задача воспользоваться чемпионатом, как шансом, чтобы получить государственные и частные инвестиции для развития Новосибирска, — рассказал КП-Новосибирск мэр Анатолий Локоть. — Во время спортивного праздника запланирована большая культурная программа, а для этого также нужны площадки. Решение о выделении средств на ремонт помещения для театра Афанасьева принято на федеральном уровне. Проектно-сметная документация уже готова. Эта информация еще не совсем официальная, но правдивая.

«Это тоже – подготовка к Чемпионату мира по хоккею» - мэр Новосибирска о театре Афанасьева. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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После многолетних мытарств по разным помещениям театр обрел свою крышу над головой: ему передали здание бывшего кинотеатра «Пионер». Но помещению требовался капитальный ремонт, необходима была приличная сумма, которой в городской казне не было. И вот вопрос решен на федеральном уровне.

Напомним, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева открылся 20 марта 1988 года. В 1990 году в труппу входили 20 человек. Свою первую площадку — комнатку на 28 зрительских мест в ДК «Октябрьской революции» — они оборудовали под театр самостоятельно. Тогда это все называлось молодежным театром-студией. Из-за финансовых трудностей театр сменил прописку и с тех пор искал постоянно место.

Здание для театра на ул. Серебренниковской, 37 начали строить в 2001 году и планировали сдать в 2003. Строительство заморозили. В 2013 году застройщик МФК «Снежная миля» предложил включить здание театра в свой комплекс вдоль ул. Большевистской у Речного вокзала, но там строительство затянулось. В итоге решено было, что театр переедет в здание бывшего кинотеатра «Пионер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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