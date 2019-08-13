Союз отцов предложил вывешивать курящих школьников на доску позора

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-13T14:40:28+03:00

Теперь родители всегда будут знать курит их ребенок или нет. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сообщество отцов из поселка Верх-Тула решили бороться с проблемными школьниками. Для этого они выбрали кардинальные меры — установить рядом с учебным заведением доску позора. На ней будут вывешивать фотографии подростков, которые нарушают порядок.

— Сначала мы планируем вести колонку в нашей местной газете, потом будет школа. Там мы будем вывешивать правонарушителей, фотография будет висеть примерно месяц, — рассказал КП-Новосибирск участник Союза отцов Сергей Жолба.

По словам активиста, на доске будут изображены те учащихся, которые были пойманы с сигаретой в руках или бутылкой пива.

— Сейчас начнутся собрания в школах, мы обязательно туда придем, предложим идею с доской. Также будем объяснять родителям, что дети должны банально убирать мусор, — добавил Сергей. - Молодежь нужно тянуть и спасать.

ИСТОЧНИК KP.RU