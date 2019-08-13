2019-08-13T11:07:29+03:00
Общество

Мисс кривая челка: сибирячка пожаловалась на парикмахера в соцсетях

Девушка хотела сделать красивую прическу, а получила криво состриженные волосы
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка хотела сделать красивую прическу, а получила плохо подстриженную челку. Фото:revizor.nskСибирячка хотела сделать красивую прическу, а получила плохо подстриженную челку. Фото:revizor.nsk
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Сибирячка отправилась в парикмахерскую, намереваясь немного подстричь челку. Но вместо красивой прически получила неаккуратную стрижку, которую теперь никак не спрятать.

— Пришла в парикмахерскую, попросила подстричь мне челку так, чтобы она в сухом виде закрывала мне брови, — написала в сообществе «revizor.nsk» в Instagram возмущенная девушка. — И слегка профилировать кончики. Правда, потом мастер заявила, что про «слегка» я ничего не говорила! И лицо такое недовольное сделала потом!

Как утверждает пострадавшая клиентка, парикмахер сказала ей, что уже делала подобные прически ранее, и до этого никаких жалоб не было.

— Теперь я это место обхожу стороной, — пишет девушка. — И все мои знакомые тоже, после того, как увидели мою прическу. Это же просто ужас!

Однако в соцсетях люди неоднозначно восприняли жалобу сибирячки. В комментариях под постом многие подписчики считают, что с челкой, на самом деле, не все так плохо, а если клиентке так не понравилась стрижка, то ей следовало сразу попросить мастера исправить ситуацию:

— Не думаю, что это такая уж проблема. Ведь челка отрастает буквально за две недели.

— Нужно было сразу сказать о том, что стрижка неровная. Ее бы быстро поправили.

— Если хочется, чтобы все было идеально, то стоит ходить только к проверенным мастерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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