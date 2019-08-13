Тренажер-лыжник: новосибирские учёные создали необычный аппарат для инсультников

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-13T06:40:43+03:00

Новосибирские ученые создали аппарат, чтобы помогать людям после инсульта. Фото: кадр из видео

Изменить размер текста: A A

Устройство, о котором идет речь, представляет собой 200-килограммовый управляемый компьютером тренажер, состоящий из сложной системы электроприводов, актюаторов, узлов крепления и разгрузки. На подвижных платформах с тремя степенями свободы закрепляют ступни и голени пациента, спину фиксируют на вертикальной площадке, напоминающую спинку кресла. Все компоненты подвижные и управляются по заданной программе.

— Система работает следующим образом: под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки. Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется, — пояснил доцент кафедры теоретической и прикладной информатики Алексей Цыгулин.

По словам разработчиков, методика восстановления навыков ходьбы на созданной ими установке практически вдвое сокращает период реабилитации после инсульта, во многих случаях человек восстанавливается за несколько месяцев. Тренажер также позволяет восстановить двигательные функции и после различных травм.

По словам разработчиков, методика восстановления навыков ходьбы на базе тренировок на специальной установке практически вдвое сокращает период реабилитации, во многих случаях с полугода до нескольких месяцев.

Разработка уже апробирована. Врачи-специалисты подтвердили, что данная система позволяет восстановить двигательные функции после перенесенного инсульта и различного рода травм.

Предположительная цена одного тренажера составит 2-3 миллиона рублей. Это в два раза ниже импортных аналогов, однако инвесторов, желающих вложиться в производство, пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725601" frameborder="0"></iframe> Тренажер-лыжник,созданный новосибирскими учеными, сможет помочь людям после инсульта.

ИСТОЧНИК KP.RU