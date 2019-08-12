2019-08-12T14:07:47+03:00
Спорт

Пилоты на мотопарапланах показали «небесный баскетбол»

На аэродроме Бердск-Центральный с 9 по 11 августа зрители наблюдали фигуры высшего пилотажа на Открытом чемпионате Новосибирской области по спорту сверхлегкой авиации
Алена МАРТЫНОВА
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Изюминка соревнований - полет с мячом. Фото: Владимира СиницынаИзюминка соревнований - полет с мячом. Фото: Владимира Синицына
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17 пилотов мотопарапланов и паралетов из Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края выполняли в воздухе сложные и зрелищные упражнения во время Кубка Сибири.

Как рассказал КП-Новосибирск руководитель федерации спорта сверхлегкой авиации Сергей Михеев, пилоты соревновались в нескольких дисциплинах на скорость, продолжительность и точность полета.

Он отметил, что самое динамичное и зрелищное упражнение — это командная эстафета, когда две команды параллельно выполняли задания. Красота! А еще пилоты с воздуха забрасывали мячи в десятиметровые корзины.

— Эти соревнования считаются тестом чемпионата России, который пройдет у нас в 2020 году. Впервые будем проводить в Сибири состязания всероссийского масштаба, — рассказал Сергей Михеев.

Переходящий Кубок Сибири выиграла команда Новосибирской области, в которую вошли пилоты Виталий Шевченко, Владислав Макаров и Егор Кузьменко. Они одержали победу с большим преимуществом.

Пилоты должны были забросить мяч в корзину. Фото Владимира Синицына

Пилоты должны были забросить мяч в корзину. Фото Владимира Синицына

СПРАВКА «КП»

На мотопараплане, кроме непосредственно параплана (крыла), у пилота-одиночки за спиной — мотор с винтом, который дает тягу в полете.

На паралете пилот сидит в тележке на колесах, либо это двухместная тележка, которая вмещает пилота и штурмана.

Переходящий Кубок Сибири выиграла команда Новосибирской области. Фото Владимира Синицына

Переходящий Кубок Сибири выиграла команда Новосибирской области. Фото Владимира Синицына

ИСТОЧНИК KP.RU

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