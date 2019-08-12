2019-08-12T12:20:01+03:00
Общество

Нежданный гость: сибирячке в баре составил компанию таракан

Менеджер бара пообещала урегулировать движение насекомых по заведению
Анна ПАШАГИНА
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Неприятная компания для ужина. Фото: Flamp.ruНеприятная компания для ужина. Фото: Flamp.ru
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Новосибирцев потрясла ситуация в одном из заведений нашего города. Молодые люди решили перекусить в гриль-баре. Вечер был внезапно испорчен лишней персоной на столе — тараканом.

— Таракан, который пришел, перечеркнул все. Он нагло бежал по столу, и мы поймали его под солонку, конечно, сообщили об этом официанту, она сказала, что позовет менеджера, что бы тот извлек его. Расстроилась, что придется убирать тараканий стол, — написала девушка отзыв на Flamp. ru.

Сибиряки ушли из бара в плохом настроении. На следующий день менеджер бара связалась с ними.

— Она рассказывала, что движение тараканов они регулируют и по еде эти животные у них не бегают! Это невероятно ценно иметь воспитанных тараканов, — говорит сибирячка.

Жители Новосибирска не смогли пройти мимо этого вопиющего случая без комментариев:

— Какой жирный!

— Я бы в СЭС на вашем месте позвонила.

— Ну тараканы тоже кушать хотят... Что вы не как люди-то.

ИСТОЧНИК KP.RU

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