Нежданный гость: сибирячке в баре составил компанию таракан
Новосибирцев потрясла ситуация в одном из заведений нашего города. Молодые люди решили перекусить в гриль-баре. Вечер был внезапно испорчен лишней персоной на столе — тараканом.
— Таракан, который пришел, перечеркнул все. Он нагло бежал по столу, и мы поймали его под солонку, конечно, сообщили об этом официанту, она сказала, что позовет менеджера, что бы тот извлек его. Расстроилась, что придется убирать тараканий стол, — написала девушка отзыв на Flamp. ru.
Сибиряки ушли из бара в плохом настроении. На следующий день менеджер бара связалась с ними.
— Она рассказывала, что движение тараканов они регулируют и по еде эти животные у них не бегают! Это невероятно ценно иметь воспитанных тараканов, — говорит сибирячка.
Жители Новосибирска не смогли пройти мимо этого вопиющего случая без комментариев:
— Какой жирный!
— Я бы в СЭС на вашем месте позвонила.
— Ну тараканы тоже кушать хотят... Что вы не как люди-то.
ИСТОЧНИК KP.RU