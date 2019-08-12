Под Новосибирском родители явились пьяными в суд, у них забрали детей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-12T08:58:45+03:00

Судебные приставы не смогли утихомирить пару, которую вызвали в суд для лишения родительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам приставам, муж и жена ругались матом прямо во время судебного заседания

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В Новосибирской области оштрафовали семейную пару за нарушение установленных в суде правил, а также лишили их родительских прав. Инцидент произошел в Купинском районном суде. Как сообщает пресс-служба областного УФССП, слушалось гражданское дело о лишении родительских прав.

Ответчики — супружеская пара — прибыли на суд вовремя, сначала вели себя спокойно. Но продолжалось это недолго. По словам присутствовавших в зале, поведение пары с каждой минутой становилось все более и более неадекватным:

— Муж и жена беседовали на повышенных тонах, в своих громких высказываниях граждане использовали нецензурную брань, — рассказывают приставы.

Судебный пристав несколько раз пытался утихомирить шумных ответчиков. Успокоить пару не получилось, пришлось составить два протокола об административном правонарушении за «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». В итоге суд лишил семейную пару родительских прав, а еще наказал административно — 500 рублей каждого за шум в суде.

Позже выяснилось, что ответчики на процессе были не в себе.

— Оказалось, супруги все еще пребывали в алкогольном опьянении после ночных посиделок, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU