Что будет, если из яйца вырастить сову? Девушка поставила самый милый научный эксперимент
Прежде всего, совиный эксперимент стал более масштабным. Сейчас на попечении Луны Валк — волонтера Центра реабилитации диких животных — сразу две подрастающие совушки: мальчик Визерион и девочка Рейгалина
Так выглядят новорожденные совята. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ
По словам девушки, у совы Рейгалины «уже появилась ржавая «бородка», что добавило еще один плюс в копилку причин, по которым она — самка. Уже отчетливо можно видеть и коричневость вокруг ее глаз — один из самых весомых аргументов в пользу совиной женственности».
Помимо всего прочего сова Рейгалина также успела обзавестись хвостиком. У Визериона пока такого нет.
Малышей окольцевали. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ
— Только трубочки торчат. У птиц они называются пеньками. Но зато у Визериона во всю растут маховые перья, и мы уже можем полюбоваться на их бледно-молочный цвет, — гордится совиными достижениями хозяйка.
Сейчас в эксперименте наступил ответственный момент. Дело в том, что при неправильном выращивании и воспитании некоторые совы могут вырасти крикливыми. Девушка уточнила, что эта проблема больше присуща дневным хищникам, тем не менее степень тишины в ее доме повышается с каждым днем.
Забавные кадры с пернатыми питомцами. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ
Пока Рейгалина и Визерион людей не боятся. Однако это тоже не навсегда.
— В условиях контакта друг с другом, сипухи быстро дичают. Буквально вчерашние птенцы за неделю могут стать абсолютно дикими нелюдимыми совами, прячущимися в домик при виде человека. Это случилось со старшими братом и сестрой Визериона и Рейгалины, которым на данный момент четыре месяца. Как только они оказались достаточно большими, чтобы переместиться в вольер, их тесное общение друг с другом перевесило заботу человека.
Так выглядят совята сейчас: им больше месяца. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ
Тем не менее перспектива лишиться теплого отношения пернатых любимцев не пугает волонтера. Она твердо намерена продолжать свой увлекательный эксперимент.
— Большая часть наших птиц берется под разведение, а для этого птица должна быть дикой. А приручить сипуху «обратно» можно всегда, нужно лишь немножечко внимания и терпения.
Это кто так шипит? Домашние совята учатся "разговаривать".
ИСТОЧНИК KP.RU