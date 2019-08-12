Что будет, если из яйца вырастить сову? Девушка поставила самый милый научный эксперимент

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-12T07:03:20+03:00

3 июля сибирячка по имени Луна Валк решила вырастить из яйца сову-сипуху. Что нового произошло с тех пор, Луна рассказала в соцсети

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Прежде всего, совиный эксперимент стал более масштабным. Сейчас на попечении Луны Валк — волонтера Центра реабилитации диких животных — сразу две подрастающие совушки: мальчик Визерион и девочка Рейгалина

Так выглядят новорожденные совята. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ

По словам девушки, у совы Рейгалины «уже появилась ржавая «бородка», что добавило еще один плюс в копилку причин, по которым она — самка. Уже отчетливо можно видеть и коричневость вокруг ее глаз — один из самых весомых аргументов в пользу совиной женственности».

Помимо всего прочего сова Рейгалина также успела обзавестись хвостиком. У Визериона пока такого нет.

Малышей окольцевали. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ

— Только трубочки торчат. У птиц они называются пеньками. Но зато у Визериона во всю растут маховые перья, и мы уже можем полюбоваться на их бледно-молочный цвет, — гордится совиными достижениями хозяйка.

Сейчас в эксперименте наступил ответственный момент. Дело в том, что при неправильном выращивании и воспитании некоторые совы могут вырасти крикливыми. Девушка уточнила, что эта проблема больше присуща дневным хищникам, тем не менее степень тишины в ее доме повышается с каждым днем.

Забавные кадры с пернатыми питомцами. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ

Пока Рейгалина и Визерион людей не боятся. Однако это тоже не навсегда.

— В условиях контакта друг с другом, сипухи быстро дичают. Буквально вчерашние птенцы за неделю могут стать абсолютно дикими нелюдимыми совами, прячущимися в домик при виде человека. Это случилось со старшими братом и сестрой Визериона и Рейгалины, которым на данный момент четыре месяца. Как только они оказались достаточно большими, чтобы переместиться в вольер, их тесное общение друг с другом перевесило заботу человека.

Так выглядят совята сейчас: им больше месяца. Фото: Луна Валк\https://vk.com/lunavalkФото: СОЦСЕТИ

Тем не менее перспектива лишиться теплого отношения пернатых любимцев не пугает волонтера. Она твердо намерена продолжать свой увлекательный эксперимент.

— Большая часть наших птиц берется под разведение, а для этого птица должна быть дикой. А приручить сипуху «обратно» можно всегда, нужно лишь немножечко внимания и терпения.

Это кто так шипит? Домашние совята учатся "разговаривать".

ИСТОЧНИК KP.RU