2019-08-11T09:25:44+03:00
Общество

В Новосибирске женщина с корзинкой украла телефон за 30 тысяч рублей

Сотрудники полиции просят помощи в розыске сибирячки
Денис ТАБАКОВ
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Лицо предполагаемой преступницы оказалось на фото. Фото: vk.com/incident_nskЛицо предполагаемой преступницы оказалось на фото. Фото: vk.com/incident_nsk
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Сотрудники Новосибирской полиции просят откликнуться горожан, которые смогут опознать на фотографии женщину. Она подозревается в краже дорогого телефона из магазина в Ленинском районе. Известно, что ущерб сотрудники магазина оценили в 30 тысяч рублей.

- 9 августа в 14.20 в магазине «Ярче» на улице Титова, 196 Ленинского района Новосибирска неизвестная похитила телефон на сумму 30 тысяч рублей, - сообщили группе во ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

На фотографии женщина с корзинкой проходит под камерой видеонаблюдения. Лицо предполагаемой преступницы оказалось запечатлённым на фото. Теперь горожан просят помочь полиции в поиске подозреваемой в краже дорогого смартфона.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении данной гражданки, просьба сообщить в полицию по телефону: +7(383) 232-86-90. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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