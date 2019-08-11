В Новосибирске женщина с корзинкой украла телефон за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-11T09:25:44+03:00

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Сотрудники Новосибирской полиции просят откликнуться горожан, которые смогут опознать на фотографии женщину. Она подозревается в краже дорогого телефона из магазина в Ленинском районе. Известно, что ущерб сотрудники магазина оценили в 30 тысяч рублей.

- 9 августа в 14.20 в магазине «Ярче» на улице Титова, 196 Ленинского района Новосибирска неизвестная похитила телефон на сумму 30 тысяч рублей, - сообщили группе во ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

На фотографии женщина с корзинкой проходит под камерой видеонаблюдения. Лицо предполагаемой преступницы оказалось запечатлённым на фото. Теперь горожан просят помочь полиции в поиске подозреваемой в краже дорогого смартфона.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении данной гражданки, просьба сообщить в полицию по телефону: +7(383) 232-86-90. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU