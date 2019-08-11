2019-08-11T06:07:04+03:00
Происшествия

Страшно смотреть: в Центре Бердска в ДТП погиб мотоциклист

В ночь на воскресенье столкнулись Мотоцикл Yamaha и ВАЗ-2109
Денис ТАБАКОВ
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Удар был такой силы, что мотоцикл разворотило на куски.Удар был такой силы, что мотоцикл разворотило на куски.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ночь на воскресенье, 11 августа, в Бердске на пересечении улиц Первомайской и Ленина произошло ДТП. На центральном перекрестке столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и мотоцикл Yamaha.

Удар был такой силы, что мотоцикл разворотило на куски. От удара девятка лишилась передней части. Осколки транспортных средств разлетелись на десятки метров. Байкер погиб, пассажир мотоцикла и водитель автомобиля госпитализированы. У обоих серьезные травмы.

- Лобовой удар оказался настолько сильным, что байкер отлетел метров на 50 вперед. Его тело у края дороги накрыли одеялом. Пришли его друзья. По словам очевидцев, пассажира мотоцикла отбросило еще дальше — почти до следующего светофора на перекрестке улиц Ленина и Лелюха. Но он жив. Как и водитель «Лады, - сообщает «Бердск. Среда».

Ночью на месте аварии работали полиция, скорая помощь. Так же на место ДТП вызывали пожарных, опасаясь возгорания опасаясь возгорания, так как на дорогу разлилось топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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