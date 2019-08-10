Тяжелая автосуббота: на дорогах Новосибирской области погибло двое взрослых, двое детей – в реанимации

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-10T17:13:29+03:00

В течение дня в трех различных районах области произошли серьезные аварии: есть погибшие и пострадавшие [фото]

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В Искитимском районе на «Чуйском тракте» водитель ВАЗ-2106 столкнулся с микроавтобусом-маршруткой. В результате аварии отечественный седан собрало в «гармошку», мужчина, находившийся за рулем «шестерки» погиб на месте, а водителя микроавтобуса зажало в салоне. По сообщениям очевидцев, нескольких пассажиров из маршрутки забрали медики «Скорой помощи». Из-за ДТП движение на оживленной трассе оказалось практически парализовано, сотрудникам полиции предстоит выяснить, по какой причине автолюбитель на «Жигулях» выехал на встречную полосу, сообщают в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Жесткое столкновение "шестерки" с пассажирской маршруткой.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Еще одно лобовое смертельное ДТП произошло на трассе в Ордынском районе, между Красным яром и деревней Новый Шарап: столкнулись фура Mercedes-Benz и Honda Stepwgn.

Скорее всего водитель "Хонды" уснул за рулем.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Удар оказался такой силы, что минивэн выбросило в кювет, а у тяжелого грузовика оторвалось колесо и лопнул топливный бак. В результате все горючее оказалось на проезжей части, на месте работали сотрудники МЧС. В ДТП погиб водитель «Хонды», его пассажир с травмами доставлен в больницу.

У фуры треснул топливный бак, спасатели смывали топливо с асфальта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП с участием двух японских иномарок произошло в Тогучинском районе. Неподалеку от поселка Горный столкнулись «Тойота» и «Ниссан», машины выбросило в кювет.

Два автомобиля перевернулись, двое детей в реанимации. Фото: ДПС-КонтрольБердск и НСК(НСО)

В результате аварии пострадали двое детей — по сообщениям очевидцев, «Скорая помощь» доставила их в реанимацию. На месте происшествия работали сотрудники управления Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU