«Царская технология»: новосибирские дорожники засыпали яму соломой

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-10T09:08:59+03:00

Дорожники вместе с начальством на объекте. Фото: Кадр из видео

Что послужило причиной применения таких нетрадиционных материалов при ремонте дороги, сейчас разбираются в «Новосибирскавтодоре» [видео]

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Накануне видеоролик, на котором заснята необычная технология ремонта дорог, появился в группе «Подслушано в Карасуке» в соцсети «Вконтакте». Автор видео, называя технологию «царской», показал, что дорожники заполнили яму на ремонтируемом участке… соломой. По словам автора ролика, на объекте присутствовали руководители местного дорожного ведомства и сотрудники ГИБДД.

Нетрадиционный ремонт решили провести на участке дороги между Карасуком и деревней Черноозерка. По словам местных жителей, дорога частично заасфальтирована, а частично засыпана гравием. По какой причине рабочие решили раскопать участок гравийки и заполнить его соломой, сейчас пытаются выяснить в «Новосибирскавтодоре».

Спустя несколько часов после публикации поста со скандальным видео, в группе появилась новая запись:

- Компания ОАО «Новосибирскавтодор» выражает благодарность бдительным гражданам, снявшим данный ролик и выложившим его в сеть. Разворачивающиеся действия в ролике не выдерживают никакой критики. Приняты административные меры к сотрудникам, допустившим данные действия. На текущий момент ситуация взята под особый контроль со стороны руководства компании. В ближайшие дни, ОАО «Новосибирскавтодор» предоставит фотоотчет по объекту «Осолодино — Озерное Пиволье».

В Новосибирской области дорожники ремонтируют дорогу соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU