2019-08-10T08:09:41+03:00
Происшествия

Отказали тормоза: в Новосибирске водитель грузовика устроил массовое ДТП

Авария с участием по меньшей мере восьми автомобилей и троллейбуса произошла на улице Фабричной, при спуске с Димитровского моста. Пострадала кондуктор.
Екатерина КОМЯКОВА
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Массовая авария на Фабричке.Массовая авария на Фабричке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром движение по одной из самых оживленных автомагистралей Новосибирска оказалось затруднено: на спуске с Димитровского моста произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы столкновения в соцсетях, авария произошла из-за отказа тормозов у китайского большегруза Howo: тяжелый самосвал столкнулся с троллейбусом. Удар был такой силы, что грузовик даже потерял кабину. Это, в свою очередь, вызвало сразу целую цепочку столкновений: в массовом ДТП приняли участие еще бензовоз, внедорожник, «Волга», «Рено», «Тойота» и «Ниссан».

— Несмотря на участие в аварии сразу двух больших грузовиков и троллейбуса, по счастливому стечению обстоятельств никто не получил серьезных травм. Немного пострадала кондуктор, — передают в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». — Она жаловалась на боль в руке.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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