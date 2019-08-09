2019-08-09T18:22:13+03:00
Общество

Рискнули ради хайпа: блогеры сожгли колесо из 21 тысячи спичек вместе с авто

Перед тем, как поджечь импровизированную покрышку, сибиряки установили ее на машину
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирские блогеры установили на машину колесо из спичек и подожгли его. Фото: кадр из видеоНовосибирские блогеры установили на машину колесо из спичек и подожгли его. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Известные новосибирские блогеры с YouTube — канала «Гараж 54» любят удивлять своих подписчиков необычными видео с автомобилями. На этот раз они решили порадовать пользователей соцсетей весьма оригинальной модификацией для машины: колесами из спичек.

— Помните эти диски, которые мы уже раньше использовали для наших экспериментов? — говорит в своем видео блогер Владислав Барашенков. — Теперь пришло превратить его в основу для колеса из спичек!

Сибиряки приварили к старому диску металлическую полосу, чтобы сделать его ровнее, а потом, взяв термопистолет, наклеили на него рядами целую 21 тысячу спичек.

-Теперь нам нужно установить это колесо на машину, чтобы убедиться, как оно поведет себя во время поездки, — пояснил Владислав Барашенков.

«Инновационное» колесо работало «в воздухе» ничуть не хуже обычного. Тогда блогерам пришла в голову идея использовать спички по их прямому назначению и поднести к работающему колесу коробок, чтобы посмотреть, что будет.

Едва спичечная «терка» коснулась импровизированной шины, тут же вспыхнуло пламя, которое охватило не только колесо, но и подкрылок автомобиля.

А после того, как огненную покрышку удалось потушить, ребята решили все-таки снять машину с домкрат и попробовать прокатиться на ней по земле.

— Ну, что я могу сказать, машины на нашем сгоревшем спичечном колесе проехала несколько метров, а после этого слой металла, наваренный на диск, слетел с него, — пояснил блогер. — Но спички-то остались на месте и даже не сломались! Так что, в следующий раз поставим такие «шины» на все четыре колеса и прокатимся прямо как в фильме «Призрачный гонщик»!

Новосибирские блогеры сделали колесо из 21 тысячи спичек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мамочки, что она делает: сибирячка за три недели до родов жмет штангу
В воде со скрипкой: девушки устроили «мокрую» фотосессию под Вивальди
Выше только небо: новосибирцы смогут попасть под купол НГУ
Сливки и стриптизерши: в сети появились скандальные фото с вечеринки первокурсников
«У меня экран треснул от таких фото»: сибирячка показывает огромную грудь за деньги
В Новосибирске переполнены терминалы для бесплатной одежды и бижутерии
Вот так щука: сибиряк угнал автомобиль, чтобы порыбачить
Суд простил: сибирячка устроила шопинг с чужой картой
Долго смаковал лакомый кусок: обеду льва позавидуют все любители мяса
На колесе обозрения новосибирцы будут кататься с аудиогидом
Поймали у забора: охранники скрутили жулика, воровавшего трубы
Бонни и Клайд по-сибирски: парочка 6 раз обворовала магазин