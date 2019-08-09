Рискнули ради хайпа: блогеры сожгли колесо из 21 тысячи спичек вместе с авто

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-09T18:22:13+03:00

Новосибирские блогеры установили на машину колесо из спичек и подожгли его. Фото: кадр из видео

Перед тем, как поджечь импровизированную покрышку, сибиряки установили ее на машину

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Известные новосибирские блогеры с YouTube — канала «Гараж 54» любят удивлять своих подписчиков необычными видео с автомобилями. На этот раз они решили порадовать пользователей соцсетей весьма оригинальной модификацией для машины: колесами из спичек.

— Помните эти диски, которые мы уже раньше использовали для наших экспериментов? — говорит в своем видео блогер Владислав Барашенков. — Теперь пришло превратить его в основу для колеса из спичек!

Сибиряки приварили к старому диску металлическую полосу, чтобы сделать его ровнее, а потом, взяв термопистолет, наклеили на него рядами целую 21 тысячу спичек.

-Теперь нам нужно установить это колесо на машину, чтобы убедиться, как оно поведет себя во время поездки, — пояснил Владислав Барашенков.

«Инновационное» колесо работало «в воздухе» ничуть не хуже обычного. Тогда блогерам пришла в голову идея использовать спички по их прямому назначению и поднести к работающему колесу коробок, чтобы посмотреть, что будет.

Едва спичечная «терка» коснулась импровизированной шины, тут же вспыхнуло пламя, которое охватило не только колесо, но и подкрылок автомобиля.

А после того, как огненную покрышку удалось потушить, ребята решили все-таки снять машину с домкрат и попробовать прокатиться на ней по земле.

— Ну, что я могу сказать, машины на нашем сгоревшем спичечном колесе проехала несколько метров, а после этого слой металла, наваренный на диск, слетел с него, — пояснил блогер. — Но спички-то остались на месте и даже не сломались! Так что, в следующий раз поставим такие «шины» на все четыре колеса и прокатимся прямо как в фильме «Призрачный гонщик»!

Новосибирские блогеры сделали колесо из 21 тысячи спичек.

ИСТОЧНИК KP.RU