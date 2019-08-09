В воде со скрипкой: девушки устроили «мокрую» фотосессию под Вивальди

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-09T17:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Девушки из группы «SILENZIUM» - одни из самых популярных новоcибирских музыкантов в соцсетях: их видео на песню «Прекрасное далеко» посмотрели больше миллиона тысячи человек, а ролик на песню «Любовь, комсомол и весна» - в два раза больше. В этот раз девушки решили замахнуться на «Вивальди».

На улице было тепло, поэтому замерзнуть девушки не успели. Фото: Сергей СУХОВЕЙ.

- Мы выбрали композицию «Шторм», - рассказывает Наталья Григорьева. - Конечно, мы знали, что на эту мелодию уже снимали клипы: к примеру, такое видео есть у Ванессы Мэй. Но мы решили предложит свою версию, показать природу женщины, ее женское начало.

Деньги на съемки и костюмы (платья девушки сшили специально для этого видео) обошлись почти в 50 тысяч рублей: деньги на съемки скрипачкам собрали фанаты.

Эффектные кадры девушки сделали на Обском море. Фото: Сергей СУХОВЕЙ.

- Снимали мы на Обском море: с погодой нам повезло, было очень тепло, - говорит Наталья. - В это же время прошла и фотосессия.

Сам же клип поклонники увидят совсем скоро - в конце августа.

Девушки-скрипачки для клипа выбрали композицию «Шторм». Фото: Сергей СУХОВЕЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU