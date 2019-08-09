Сливки и стриптизерши: в сети появились скандальные фото с вечеринки первокурсников

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-09T14:50:40+03:00

День первокурсника у новосибирцев в прошлом году прошел "горячо". Фото: соцсети

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Один из популярных вузов Новосибирска анонсировал в соцсетях, как пройдет День первокурсника в 2019 году. В группе ВКонтакте, созданной специально для праздника, в разделе «описание» находится одна лаконичная фраза: «Вечеринка твоего универа». Также в паблике проведена информация о том, где и во сколько будут веселиться студенты.

— В этом году, 20 сентября, ждем тебя в Лофт-парке «Подземка», где в 22:00 пройдет наш масштабный День первокурсника, — написано в группе.

А чтобы сильнее замотивировать студентов, которые могут прийти на вечеринку в этом сентябре, в паблике разместили фото и видео с тусовки, которая прошла в этом же вузе в прошлом сентябре. Снимки, с красноречивой подписью «В этом году будет еще горячее», вполне соответствуют обещанию админов группы. Судя по ним, на студенческой пати происходило все: и откровенные танцы под современную музыку, и весьма пикантные конкурсы со взбитыми сливками.

Студенты решили развлекаться на вечеринке в полную силу. Фото: соцсети

Подписчики группы оценили откровенные фото:

— Вот жара! Да уж, помню свой день первокурсника…Такое надо бы повторить!

— Ничего себе зажигают первокурсники.

— Надо успевать тусить студентам, пока молодые! - пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725071" frameborder="0"></iframe> Очень нескромный день первокурсника в Новосибирском вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU