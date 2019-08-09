В Новосибирске переполнены терминалы для бесплатной одежды и бижутерии
В Новосибирске существуют «добробоксы» - приспособления,в которых можно оставить вещи для нуждающихся людей. Они стоят в различных торговых центрах и магазинах города, и горожане приносят туда одежду, обувь, сумки или бижутерию.
— Для чего этот контейнер? Вы складываете свои ненужные вещи, а мы сортируем их для добрых дел, — написано на терминале.
Люди оставляют так много вещей в терминалах, что их не успевают вывозить.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Судя по всему, желания творить добро у сибиряков хоть отбавляй: в некоторых точках терминалы буквально переполняются принесенными вещами.
— Люди действительно приносят сюда свои вещи часто, — рассказали КП-Новосибирск сотрудники ТЦ, которые работают по соседству с терминалом, расположенным по адресу Энергетиков 8. — А некоторые уже начали жаловаться, что скопилось много всего,некуда уже положить вещи, а увозить не хотят.
ИСТОЧНИК KP.RU