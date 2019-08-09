Долго смаковал лакомый кусок: обеду льва позавидуют все любители мяса

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-09T11:23:44+03:00

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На Всемирный день кошек африканского льва в Новосибирском зоопарке покормили на глазах у посетителей. Фотокорреспондент КП-Новосибирск заснял праздничную трапезу хищника.

Коровью ногу, которая и стала обедом для африканского хищника, завернули в мешок из натуральной ткани. Предварительно закрыв льва на время в запасном вольере, сотрудник зоопарка подвесил мясо на веревочку в основном вольере. Когда человек покинул клетку, льва пустили к еде.

Хищник долго смаковал и вылизывал свой обед.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хищник мгновенно сорвал мясо с веревки, потрепал его на глазах у посетителей, затем поднялся на помост и принялся за трапезу.

— Лев у нас побеждает по рейтингу среди животных. На День льва ему приносили коробку, в которую тоже было спрятано мясо. На День кошек тоже решили выбрать несколько номинантов — льва и дальневосточных котов. У льва мясо уже в мешке — чтобы добывал, рвал, как ему нравится, при этом проявляя свою ловкость. Он лизал-лизал кусок, подготавливал его и ровно в этом же месте прокусил, — рассказала КП-Новосибирск Ксения Пачина, экскурсовод Новосибирского зоопарка.

Посмотреть на кормление льва пришли немало новосибирцев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Суточная норма у льва — 12 килограммов мяса в день. Обычно его кормят утром и вечером. По словам Ксении, показательное кормление проводят раз-два в месяц или к какой-нибудь дате.

— В зоопарке стараются разнообразить процесс кормления, чтобы животные не привыкали к одному и тому же времени и форме, — добавила экскурсовод.

Зверь достал свой обед из праздничной упаковки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лев долго вылизывал свой обед. Нетерпеливые посетители кричали ему, чтобы поскорее распорол мешок и достал мясо. Но ничто не помешало трапезе хищника.

— Мы пришли сюда всей семьей, вместе с детьми. Впечатления хорошие. Это же нормально: хищный мир, дети должны об этом знать — как вообще природа устроена, — поделилась Валентина Михайлова, посетительница зоопарка. У каждого своя пища. Это хищники, они добывают себе еду. Да, это смотрится страшно, но такова правда жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724998" frameborder="0"></iframe> Обеду льва из новосибирского зоопарка позавидуют все любители мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU