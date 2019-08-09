2019-08-09T09:39:37+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд по-сибирски: парочка 6 раз обворовала магазин

Они вынесли продуктов, прокладок и носков на 5247 рублей
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы 6 раз ограбили один и тот же магазин, пряча товар под мешками картошки.Новосибирцы 6 раз ограбили один и тот же магазин, пряча товар под мешками картошки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В суде Советского района города Новосибирска рассмотрели уголовное дело против пары, которая ограбила один и тот же популярный супермаркет целых 6 раз. С 1 по 16 апреля молодые люди регулярно наведывались в супермаркет за различными товарами, большинство из которых они даже не думали оплачивать. В приоритете у них были продукты, что называется, первой необходимости: сыр, шоколад, колбаса, а иногда в ассортименте появлялись алкогольные напитки, носки и даже прокладки. Причем, способ, который они использовали, чтобы пронести товары мимо кассы тоже был весьма оригинальным:

— Молодые люди складывали то, что хотели украсть, в продуктовую тележку в первую очередь, — пояснили в пресс-службе суда Советского района города Новосибирска. — А сверху клали мешки с картошкой и несколько продуктов, за которые они все же планировали рассчитаться. Кассир не замечал «замаскированный» товар, и пара спокойно покидала магазин.

Всего, молодым людям удалось вынести из магазина продукцию на сумму 5 247 рублей. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно сроком на полтора года и обязал возместить супермаркету убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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