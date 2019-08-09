2019-08-09T09:20:43+03:00
Общество

В Новосибирске появились роботы, делающие упаковку для продуктов

Их уже используют на одном из новосибирских заводов
Татьяна СОЛОВОВА
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Новейшее оборудование поможет повысить качество продукции. Фото: «Деловой квартал Новосибирск».Новейшее оборудование поможет повысить качество продукции. Фото: «Деловой квартал Новосибирск».
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Громоздкие станки, неудобное управление - все это уже в прошлом: сейчас новосибирские предприятия стараются использовать ноу-хау, которые значительно облегчают жизнь сотрудникам. Одно из таких новшеств появилось на новосибирском заводе.

Как сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск», предприятие использует Четыре комплекта высокотехнологического оборудования - это скоростные термопластавтоматы для литья и роботы. Они нужны для того, чтобы производить упаковки для пищевой и химической продукции.

В чем преимущество такого оборудования? Они позволяют улучшить качество продукции и поднять его на европейский уровень. А это значит, завод сможет конкурировать с ведущими фирмами.

Есть и еще один плюс: сам цикл литья сокращается в 1,5 - 2 раза, и благодаря этому запланированный объем продукции завод сможет произвести быстрее. А это значит, что хорошая упаковка поступит к заказчикам тоже поступит быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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