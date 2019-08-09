2019-08-09T08:12:51+03:00
Общество

Новосибирец продает "Москвич-Буратино" за 5,5 миллионов рублей

Такие автомобили были популярны в 50-х годах
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирец продает "Москвич-Буратино" за 5,5 миллионов рублей. Фото: Виталий ГаличНовосибирец продает "Москвич-Буратино" за 5,5 миллионов рублей. Фото: Виталий Галич
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Новосибирец продает в интернете «Москвич» за 5,5 миллионов рублей. Ретро-автомобиль мужчина восстанавливал самостоятельно больше пяти лет.

— Эта машина попала ко мне случайно, я решил привести ее в порядок ее вместе со своим коллективом из ретро-мастерской, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск автор объявления Виталий Галич — Такие машины делали в 50-х годах с корпусом из дерева, потому что в стране не хватало металла. Поэтому эту модель прозвали «Москвич-Буратино».

По словам автора, когда-то эта машина работала в Новосибирске, на ней могли перевозить различные грузы. Иногда, такие автомобили использовали в качестве почтовых машин.

— Деревянный у машины только каркас, мы сделали его из березы, а бока из фанеры — пояснил Виталий. — «Морда» и крылья у него железные, а крыша — из дермантина.

Автор объявления рассказал, что такие машины были совсем не практичны и не служили долгое время, поэтому быстро вышли из моды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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