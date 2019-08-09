2019-08-09T06:36:45+03:00
Общество

Девочка с дубами: школьница из Новосибирска придумала, как восстановить сгоревшие леса

Юная сибирячка предлагает, всем неравнодушным людям посадить по дереву
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Юная сибирячка делится с горожанами саженцами дубов. Фото: Кадр из видеоЮная сибирячка делится с горожанами саженцами дубов. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Света учится в четвертом классе, девочку беспокоит тема лесных пожаров, она внимательно следит за новостями и думает о том, как можно решить проблему.

— Я живу в Новосибирске, хочу провести акцию по озеленению города, ведь у нас в Сибири горят леса, и многим людям из-за этого плохо. Я посадила несколько желудей, они взошли, и теперь я готова поделиться с теми, кто хочет посадить дерево, саженцами, — говорит Светлана в своем видеообращении.

Девочка предлагает всем неравнодушным людям присоединиться к акции и также посадить по дереву. Ролик с видео появился на странице общественной организации «Гражданский патруль».

Взрослые неоднозначно отреагировали на сообщение школьницы:

— Мы посадим, а их китайцам отдадут на опилки. Надо сажать коррупционеров, а не деревья.

— Кто поджигает, того и заставлять деревья садить.

Школьница придумала, как решить проблему сгоревших лесов в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врезался в дерево: в пьяном ДТП погиб пассажир
«Осторожно, рыбку не поймай»: Митя Фомин показал фото без нижнего белья
Сбил ребенка и скрылся: в Новосибирске ищут водителя «Мерседеса»
«Это метеорит упал?»: новосибирцев напугал сильный грохот
Хотел сократить путь: под Новосибирском внедорожник столкнулся с товарняком
Птичку жалко: новосибирский общественник решил выходить кулика
«Там котята с мамой»: зоозащитники спасают животных из подвала музшколы
Тапок виноват: новосибирец попал в аварию из-за слетевшего сланца
Новосибирцы выйдут на митинг против «пивнушки»
«Плюну в каждого!»: отповедь русской Барби растрогала Инстаграм
«Хотят «лапки» отрезать»: друга школьницы-живодерки травят в соцсетях
«Кому они мешали?»: новосибирцы против закрытия шашлычных в парках
В Новосибирске пропал хромой мужчина
Друг музыканта Максима Покровского умер от укуса клеща в Новосибирске
Смешно и мило: сибирячка показала, как выглядит тату на беременном животе
Камеры ГИБДД: полный список, где находятся в Новосибирской области