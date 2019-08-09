Девочка с дубами: школьница из Новосибирска придумала, как восстановить сгоревшие леса

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-09T06:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Света учится в четвертом классе, девочку беспокоит тема лесных пожаров, она внимательно следит за новостями и думает о том, как можно решить проблему.

— Я живу в Новосибирске, хочу провести акцию по озеленению города, ведь у нас в Сибири горят леса, и многим людям из-за этого плохо. Я посадила несколько желудей, они взошли, и теперь я готова поделиться с теми, кто хочет посадить дерево, саженцами, — говорит Светлана в своем видеообращении.

Девочка предлагает всем неравнодушным людям присоединиться к акции и также посадить по дереву. Ролик с видео появился на странице общественной организации «Гражданский патруль».

Взрослые неоднозначно отреагировали на сообщение школьницы:

— Мы посадим, а их китайцам отдадут на опилки. Надо сажать коррупционеров, а не деревья.

— Кто поджигает, того и заставлять деревья садить.

Школьница придумала, как решить проблему сгоревших лесов в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU