2019-08-09T03:37:10+03:00
Происшествия

Хотел сократить путь: под Новосибирском внедорожник столкнулся с товарняком

Автомобиль серьезно поврежден, пострадавших нет
Екатерина КОМЯКОВА
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Внедорожник решил сократить путь и попал под состав.Внедорожник решил сократить путь и попал под состав.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ЧП произошло рядом с Искитимом в районе станции Койниха. Мужчина на Toyota Land Cruiser Prado выехал на железнодорожные пути, где нет переезда. В результате попал под груженный углем вагон, который двигался в его направлении.

— В результате автомобиль получил серьезные повреждения левой части кузова. «Крузер» не успел увернуться от удара, пострадавших нет, — сообщают в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Как рассказывают подписчики, в месте столкновения есть только пешеходная дорожка, пути обслуживают местные предприятия. Видимо, водитель хотел сократить путь, но попал под «сдающий назад» состав во время маневрирования состава.

— Опять крутым законы не писаны.

— Состав спешил и превысил скорость, — ерничают и выражают недовольство ситуацией сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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