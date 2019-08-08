Камеры ГИБДД: полный список, где находятся в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-08T14:22:08+03:00

КП-Новосибирск выяснила, где находятся камеры ГИБДД: кликайте, чтобы не оштрафовали

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Камеры ГИБДД - один из самых неприятных сюпризов на дороге для водителей. В помощь автомобилистам мы публикуем полный список мест, где они находятся в Новосибирской области. Не благодарите!

Татарский район

1. Автодорога Р-254, Татарский р-н, г. Татарск, 992 км.

Чановский район

2. Автодорога Р-254, Чановский р-н, р.п. Чаны, 1036 км.

3. Автодорога Р-254, Чановский р-н, р.п. Чаны, 1047 км.

4. Автодорога Р-254, Чановский р-н, р.п. Чаны, 1047+500 км.

5. Автодорога Р-254, Чановский р-н, р.п. Чаны, 1049+40 км.

6. Автодорога Р-254, Чановский р-н, р.п. Чаны, 1074+400 км. 7. Автодорога Р-254, Чановский р-н, р.п. Чаны, 1075+500 км.

Барабинский район

8. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1111+450 км.

9. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1112+700 км.

10. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1114+700 км.

11. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1115+700 км.

12. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1123 км.

13. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1124+500 км.

14. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1132 км.

15. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1142 км.

16. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1142+500 км.

17. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1172+700 км.

18. Автодорога Р-254, Барабинский р-н, г. Барабинск, 1173+700 км.

Барабинск

19. г. Барабинск, ул. К.Маркса, 161

20. г. Барабинск, ул. К.Маркса, 183

21. г. Барабинск, ул. К.Маркса, 185

22. г. Барабинск - Куйбышев, 5 км.

23. г. Барабинск - Куйбышев, 7 км.

Куйбышевский район

24. г. Куйбышев, ул. Войкова, 6

25. г. Куйбышев, ул. Войкова, 20

26. г. Куйбышев, ул. Войкова, 66

27. г. Куйбышев, ул. Войкова, 76

28. г. Куйбышев, ул. Гуляева, 25

29. г. Куйбышев, ул. Гуляева, 39

30. г. Куйбышев, ул. Гуляева, 50

31. г. Куйбышев, ул. Гуляева, 67

32. Автодорога Р-254, Куйбышевский р-н, 1182+100 км.

33. Автодорога Р-254, Куйбышевский р-н, 1183+500 км.

Убинский район

34. Автодорога Р-254, Убинский р-н, с. Убинское, 1215 км.

35. Автодорога Р-254, Убинский р-н, с. Убинское, 1225 км.

36. Автодорога Р-254, Убинский р-н, с. Убинское, 1236+100 км.

37. Автодорога Р-254, Убинский р-н, с. Убинское, 1237+400 км.

38. Автодорога Р-254, Убинский р-н, с. Убинское, 1242 км.

Каргатский район

39. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1252+50 км.

40. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1253+50 км.

41. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1263 км.

42. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1265+600 км.

43. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1275+500 км.

44. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1276 км.

45. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1277+200 км.

46. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1282+200 км.

47. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1287 км.

48. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1288 км.

49. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1292 км.

50. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1297+500 км.

51. Автодорога Р-254, Каргатский р-н, г. Каргат, 1299+200 км.

Чулымский район

52. Автодорога Р-254, Чулымский р-н, г. Чулым, 1310 км.

53. Автодорога Р-254, Чулымский р-н, г. Чулым, 1320 км.

54. Автодорога Р-254, Чулымский р-н, г. Чулым, 1323 км.

55. Автодорога Р-254, Чулымский р-н, г. Чулым, 1332+600 км.

56. Автодорога Р-254, Чулымский р-н, г. Чулым, 1354+050 км.

57. Автодорога Р-254, Чулымский р-н, г. Чулым, 1355+300 км.

Коченевский район

58. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1361+700 км.

59. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1363+400 км.

60. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1370+900 км.

61. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1371+750 км.

62. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1381 км.

63. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1391+800 км.

64. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1392+400 км.

65. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1402+800 км.

66. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1403+200 км.

67. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1405+700 км.

68. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1416+50 км.

69. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1426+200 км.

70. Автодорога Р-254, Коченевский р-н, р.п. Коченево, 1427 км.

Новосибирский район

71. Автодорога Р-254, Новосибирский р-н, 1434 км.

72. Автодорога Р-254, Новосибирский р-н, 1432 км.

73. Автодорога Р-254, Новосибирский р-н, 1444+200 км.

74. Автодорога Р-254, Новосибирский р-н, 1445 км.

Мошковский район

75. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково-Белоярка, 600 м.

76. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 42 км.

77. р.п. Мошково, ул. Народная, 100

78. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 53+600 км.

79. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 60+100 км.

80. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 60+300 км.

81. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 60+400 км.

82. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 61+200 км.

83. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 61+600 км.

84. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 63+200 км.

85. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 64+600 км.

86. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 77+600 км.

87. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 78+800 км.

88. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 82+500 км.

89. Автодорога Р-255, Мошковский р-н, р.п. Мошково 86+980 км.

Болотнинский район

90. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 90+100 км.

91. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 91+750 км.

92. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 115+900 км.

93. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 119+200 км.

94. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 129+40 км.

95. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 129+100 км.

96. Автодорога Р-255, Болотнинский р-н, г. Болотное, 144 км.

Бердск

97. г. Бердск, ул. Карла Маркса, 2

98. г. Бердск - 1, магазин "Колорлон"

99. г. Бердск, ул. Красная Сибирь, д. 1/2

100. г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 33

101. г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 41

102. г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 48

103. г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 72

104. г. Бердск, ул. Красная Сибирь 104

105. г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 136

106. г. Бердск, пересечение ул. Ленина и ул. Горького

107. г. Бердск, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская

108. г. Бердск, ул. Ленина 13а к1

109. г. Бердск, ул. Ленина, д. 6/1

110. г. Бердск, ул. Лунная, 54

111. г. Бердск, ул. Лунная, 68

112. г. Бердск, ул. Маяковского, 3

113. г. Бердск, ул. Маяковского, 6а

114. г. Бердск, ул. Маяковского, 161

115. г. Бердск, ул. Маяковского, 163

116. Автодорога Р-256, г. Бердск, 29+600 км.

117. Автодорога Р-256, г. Бердск, 29+700 км.

118. Автодорога Р-256, г. Бердск, 32 км.

119. Автодорога Р-256, г. Бердск, 34 км.

120. Автодорога Р-256, г. Бердск, 35 км.

121. Автодорога Р-256, г. Бердск, 37+100 км.

122. Автодорога Р-256, г. Бердск, 38+200 км.

Искитим

123. Автодорога Р-256, г. Искитим - 1, Автовокзал

124. г. Искитим, ул. Советская 121

125. г. Искитим, ул. Советская 131

126. г. Искитим, ул. Советская, 190

127. г. Искитим, ул. Юбилейный проспект 2к. 4

128. г. Искитим, ул. Юбилейный проспект 6

129. г. Искитим, мкр. Южный, 41

Искитимский район

130. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 43+300 км.

131. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 43+500 км.

132. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 47+20 км.

133. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 48+120 км.

134. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 48+800 км.

135. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 49+700 км.

136. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 51+650 км.

137. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 53+800 км.

138. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 54 км.

139. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 60+50 км.

140. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 60+200 км.

141. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 62+850 км.

142. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 63+450 км.

143. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 67+200 км.

144. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 68+50 км.

145. Автодорога Р-256, Искитимский р-н, г. Искитим, 69+650 км.

Черепановский район

146. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 69+850 км.

147. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 70+400 км.

148. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 78+800 км.

149. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 80+400 км.

150. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 83+200 км.

151. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 91+200 км.

152. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 98+20 км.

153. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 102+700 км.

154. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 103+850 км.

155. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 106+600 км.

156. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 107+600 км.

157. Автодорога Р-256, Черепановский р-н, г. Черепаново, 107+950 км.

158. Автодорога Р-256, с. Безменово 120 км

159. Автодорога Северный объезд, ул. Пасечная, 8 ("Садовый")

160. Автодорога Северный объезд, 54+950 км.

161. Автодорога Северный объезд, 29+900 км.

162. Автодорога Советское шоссе, от 4 км. до 5 км.

163. Автодорога К-12, Колыванское шоссе ООТ"Насосная"

Колыванский район

164. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 15+150 км.

165. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 16+400 км.

166. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 16+900 км.

167. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 17+150 км.

168. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 17+600 км.

169. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 19+800 км.

170. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 20+950 км.

171. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 43+300 км.

172. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 44+250 км.

173. Автодорога К-12, Колыванский р-н, р.п. Колывань, 44+800 км.

Новосибирский район

174. Автодорога К-17р, Новосибирский р-н, 18+200 км.

175. Автодорога К-17р, Новосибирский р-н, 20+400 км.

176. Автодорога К-17р, Новосибирский р-н, 21+100 км.

177. Автодорога К-17р, Новосибирский р-н, 24+10 км.

178. Автодорога К-17р, Новосибирский р-н, 24+700 км.

179. Автодорога К-17р, п. Шилово, 41 км.

Ордынский район

180. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 41+500 км.

181. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 44+700 км.

182. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 57 км.

183. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 57+450 км.

184. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 62 км.

185. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 63 км.

186. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 72+300 км.

187. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 72+770 км.

188. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 83+500 км.

189. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 85+960 км.

190. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 96+500 км.

191. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 108+780 км.

192. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 115+100 км.

193. Автодорога К-17р, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, 116+50 км.

194. р.п. Ордынское, проспект Революции, 62

195. р.п. Ордынское, проспект Революции, 67

196. р.п. Ордынское, проспект Революции, 69

197. р.п. Ордынское, проспект Революции, 70

Кочковский район

198. Автодорога К-17р, Кочковский р-н, с Кочки, 203+400 км.

199. Автодорога К-17р, Кочковский р-н, с Кочки, 226+100 км.

Красноозерский район

200. Автодорога К-17р, Краснозерский р-н, р.п. Краснозерское, 287 км.

201. Автодорога К-17р, Краснозерский р-н, р.п. Краснозерское, 297 км.

Карасукский район

202. Автодорога К-17р, Карасукский р-н, г. Карасук, 375+400 км.

Тогучинский район

203. Тогучинский р-н, п. Карпысак, ул. Центральная, 13

204. Тогучинский р-н, п. Карпысак, ул. Центральная, 97

205. Тогучинский р-н, п. Карпысак, ул. Центральная, 108

206. Тогучинский р-н, п. Карпысак, ул. Центральная, 141

207. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 13+300 км.

208. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 13+500 км.

209. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 14+250 км.

210. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 22+950 км.

211. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 25+100 км.

212. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 30+900 км.

213. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 32+400 км.

214. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 33+200 км.

215. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 36+550 км.

216. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 36+850 км.

217. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 39+150 км.

218. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 45+900 км.

219. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 52+210 км.

220. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 53+400 км.

221. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 53+700 км.

222. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 56+30 км.

223. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 77+350 км.

224. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 78+650 км.

225. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 97+800 км.

226. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 99+300 км.

227. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 100+70 км.

228. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 103+900 км.

229. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 112+150 км.

230. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 115+100 км.

231. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 127+200 км.

232. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 144+600 км.

233. Автодорога К-19р, Тогучинский р-н, г. Тогучин, 146+100 км.

Село Быстровка, Искитимский район

234. Новосибирская область, с. Быстровка, ул. Трактовая, 12

235. Новосибирская область, с. Быстровка, ул. Трактовая, 13

236. Новосибирская область, с. Быстровка, ул. Трактовая, 32

237. Новосибирская область, с. Быстровка, ул. Трактовая, 39

238. Новосибирская область, с. Быстровка, ул. Трактовая, 58

Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС

239. Новосибирская область, Автодорога Н2123 (1км) Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС, 1 км.

240. Новосибирская область, Автодорога Н2123 (1км) Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС, 5+900 км.

241. Новосибирская область, Автодорога Н2123 (1км) Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС, 6+100 км.

242. Новосибирская область, Автодорога Н2123 (1км) Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС, 8+130 км.

Здвинский район

243. Новосибирская область, Здвинский р-н, с Здвинск, ул. Калинина, 88а

244. Новосибирская область, Здвинский р-н, с Здвинск, ул. Калинина, 72

245. Новосибирская область, Здвинский р-н, с Здвинск, ул. Калинина, 93

246 . Новосибирская область, Здвинский р-н, с Здвинск, ул. Калинина, 102

247. Здвинск-Барабинск, 1 км.

Поселок Ложок

248. Новосибирская область, п. Ложок, ул. Полянка, 4 249. Новосибирская область, п. Ложок, ул. Полянка, 7

Сузунский район

250. Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Калинина, 92

251. Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 28

252. Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ломоносова, 41

253. Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Партизанская, 84

254. Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Партизанская, 85

255. Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Строителей, 28

Новосибирск

256. Новосибирский р-н, Автодорога Пашино-Новосибирск, 1 км.

257. г. Новосибирск, Новосибирский р-н, ул. Ордынское шоссе ООТ "Пищекомбинат"

258. г. Новосибирск, Новосибирский р-н, ул. Советское шоссе, 7

259. г. Новосибирск, мост Бугринский 1

260. г. Новосибирск, мост "Димитровский" ООТ "Мост"

261. г. Новосибирск, мост Октябрьский

262. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, пересечение ул. Б.Богаткова - ул. Есенина

263. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Волочаевская, 51

264. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Волочаевская, 53

265. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Волочаевская, 68

266. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Волочаевская, 72

267. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, пр-т Дзержинского, 2/1

268. г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Трикотажная, 52/2

269. г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Вокзальная магистраль, 6а

270. г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, Владимировская, 35

271. г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Нарымская, 20

272. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Галущака, 1а

273. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Дачное шоссе, 3+200 км.

274. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, пересечение ул. Дуси Ковальчук-ул.Плановая

275. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Дуси Ковальчук, 20

276. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Георгия Коланды, 5

277. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Жуковского 124, ул. Жуковского 91

278. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, пересечение ул. Ипподромская - ул. Кропоткина

279. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Красный пр-т, 92

280. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, пересечение ул. Красный пр-т - ул. Кропоткина

281. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Мочищенское шоссе 4

282. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. 1-е Мочищенское шоссе, 1/7

283. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Шевцовой, 6

284. г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Богдана Хмельницкого, 16

285. г. Новосибирск, Калининский р-н,ул. Курчатова, 1

286. г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Ватутина, 34/1

287. г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Немировича-Данченко, 120/3

288. г. Новосибирск, Кировский р-н, пересечение ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина

289. г. Новосибирск, Кировский, пересечение ул. Немировича Данченко – ул. Сибиряков гвардейцев

290. г. Новосибирск, Кировский р-н, пересечение ул. Немировича Данченко - Станиславского

291. г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Петухова, 71

292. г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Сибиряков-Гвардейцев, от ул. Петухова до ул. Вертковская

293. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Большая, 163

294. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Большая, 243

295. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Большая, 301

296. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Большая, 432

297. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Большая, 544

298. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Котовского, 5

299. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Котовского, 7

300. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Порт-Артурская, 1

301. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Порт-Артурская, 18

302. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Порт-Артурская (железнодорожный переезд)

303. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Связистов, 58 (ООТ "Звездная")

304 .г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Станционная, 38

305. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. 2 Станционная 21

306. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Толмачевское шоссе, ООТ "оз. Медвежье"

307. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Троллейная, 93

308. г. Новосибирск, Ленинский р-н, проезд Энергетиков, 8

309. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Толмачевское шоссе, ООТ "Ягодинская"

310. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Большевистская, 73

311. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Большевистская, 131 к 2

312. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, пересечение ул. Военная - ул. Ипподромская (ТРЦ "Аура")

313. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, пересечение ул. Восход - ул. Зыряновская

314. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Высоцкого, 44

315. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Высоцкого, 48

316. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Гусинобродский тракт, 1

317. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Кирова, 3

318. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Кирова, 40

319. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, пересечение ул. Кирова - ул. Лобова

320. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Кошурникова, 22/4

321. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, пересечение ул. Никитина – ул. Автогенная

322. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, пересечение ул. Никитина - ул. Кирова

323. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, пересечение ул. Никитина - ул. Панфиловцев

324. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Татьяны Снежиной, 49

325. г. Новосибирск, Первомайски р-н, ул. Бердское шоссе 29 км

326. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Бердское шоссе, 61

327. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Бердское шоссе, 156

328. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Бердское шоссе ООТ "Светлая"

329. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Героев Революции, 70

330. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Звездная

331. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ООТ "Звездная"

332. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Первомайская, 188, 202

333. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ООТ "Светлая"

334. г. Новосибирск, Первомайский р-н, ул. Старое шоссе, 37

335. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Арбузова, 6

336. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Арбузова, 8

337. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Бердское шоссе, 253

338. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Бердское шоссе, 270

339. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Бердское шоссе, 290

340. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Бердское шоссе, 510

341. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Бердское шоссе, Боровая партия 20/1

342. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Казарма 23 км 1 к 1

343. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Морской проспект, 23

344. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Морской проспект, 27

345. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Морской проспект, 48

346. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Морской проспект, 62

347. г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Речкуновская, 15

348. г. Новосибирск, Советский р-н, пр-т Строителей, 17

349. г. Новосибирск, Советский р-н, пр-т Строителей, 19

350. г. Новосибирск, Советский р-н, пр-т Строителей, 21

351. г. Новосибирск, Советский р-н, пересечение ул. пр-т Строителей - ул. Бердское шоссе

352. г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Военная, 8/13

353. г. Новосибирск, Центральный р-н, пересечение ул. Ипподромская - ул. Гоголя

354. г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Красный пр-т, 10

355. г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Красный пр-т, 14

356. г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Красный пр-т, 13, 15, 17 (Часовня)

357. г. Новосибирск, Центральный р-н, пересечение ул. Красный пр-т - ул. Гоголя

358. г. Новосибирск, Центральный, пересечение ул. Красный пр-т - Достоевского

359. г. Новосибирск, Центральный, пересечение ул. Красный пр-т-ул. Писарева

360. г. Новосибирск, Центральный р-н, от пл. Ленина до ул. Фрунзе

361. г. Новосибирск, Центральный р-н, пересечение ул. Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская

362. г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Серебренниковская, 4/1

Город Обь

363.г. Обь, ул. Толмачевское шоссе, ООТ "Переезд"

364. г. Обь, пр-т Мозжерина, 8 (Аэропорт "Толмачево")

Черепаново

365. г. Черепаново, пос. Пригородный, 1/1, пост ГИБДД

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