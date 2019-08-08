В новосибирском зоопарке родились дальневосточные котята
В семействе дальневосточных кошек из Новосибирского зоопарка пополнение: у них родились шестеро маленьких котят.
- Появились на свет они в июне, но показываться начали только сейчас. Пока мы не можем сказать, кто из них мальчик, а кто девочка, - пояснила заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова. – Все эти необходимые медицинские процедуры начнутся, когда котятам исполнится 3 месяца.
Котята активно познают окружающий мир и учатся кушать мясо.
Пушистые жильцы располагаются сразу в трех вольерах: в том, что посередине, живет кот, а в боковых вольерах – две мамы-кошки с детенышами.
- Кошки пока защищают своих котят, чтобы они не подходили близко к вольеру с отцом, потому что из-за влияния инстинктов он может им навредить, - пояснила Евгения Пирожкова. – А также активно учат своих малышей азам охоты, показывают им, как правильно есть мясо (до этого котята питались молоком – прим. ред.) помогают осваиваться в вольере: к примеру, показывают, где можно спрятаться от дождя.
Первые несколько недель после рождения котят мама старалась держать их рядом с собой, чтобы обезопасить. А теперь игривые малыши активно познают мир - ищут, где бы поточить когти или с какими игрушками лучше поиграть.
В Новосибирском зоопарке родились малыши дальневосточных котят.
ИСТОЧНИК KP.RU