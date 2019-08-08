В новосибирском зоопарке родились дальневосточные котята

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-08T13:49:37+03:00

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В семействе дальневосточных кошек из Новосибирского зоопарка пополнение: у них родились шестеро маленьких котят.

- Появились на свет они в июне, но показываться начали только сейчас. Пока мы не можем сказать, кто из них мальчик, а кто девочка, - пояснила заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова. – Все эти необходимые медицинские процедуры начнутся, когда котятам исполнится 3 месяца.

Котята активно познают окружающий мир и учатся кушать мясо.

Пушистые жильцы располагаются сразу в трех вольерах: в том, что посередине, живет кот, а в боковых вольерах – две мамы-кошки с детенышами.

- Кошки пока защищают своих котят, чтобы они не подходили близко к вольеру с отцом, потому что из-за влияния инстинктов он может им навредить, - пояснила Евгения Пирожкова. – А также активно учат своих малышей азам охоты, показывают им, как правильно есть мясо (до этого котята питались молоком – прим. ред.) помогают осваиваться в вольере: к примеру, показывают, где можно спрятаться от дождя.

Первые несколько недель после рождения котят мама старалась держать их рядом с собой, чтобы обезопасить. А теперь игривые малыши активно познают мир - ищут, где бы поточить когти или с какими игрушками лучше поиграть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724843" frameborder="0"></iframe> В Новосибирском зоопарке родились малыши дальневосточных котят.

ИСТОЧНИК KP.RU