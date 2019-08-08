«Скорая ехала 5 часов, папа умер»: житель маленького села подал в суд на районную больницу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-08T09:58:25+03:00

Мужчина уверен: если бы врачи внимательнее отнеслись к пациенту, его можно было бы спасти

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Трагедия в семье Хариных из села Балман Куйбышевского района случилась в ноябре 2018 года. 65-летний Геннадий, ранее перенесший онкологическое заболевание, почувствовал ухудшение. Сначала просто изжога, потом случались острые болевые приступы. Когда в последний раз случилось резкое ухудшение, близкие вызвали скорую и прождали ее 5 часов, но врач отказалась забрать человека в больницу, так как в машине уже был один пациент.

— Тогда мы повезли папу своим ходом в больницу, а это порядка 80 километров. В больнице главврач сначала «фыркал» на нас, сказав, что обезболивающие можно было и дома дать. Потом 12 часов к отцу никто не подходил. Все, видимо, думали, что раз он перенес онкологию, то это просто осложнение, — рассказывает сын Геннадия Евгений Харин.

Во время обследования врачи поняли, что у пациента гнойный перитонит. Была проведена операция, но человек так и не пришел в себя.

— Считаю, что отца слишком долго отказывались обследовать, поздно приехала скорая. Никто не желал оказывать внимания пациенту, в итоге все так трагично закончилось. Я подал иск на больницу. Готов бороться против этой системы, — заявил Евгений Харин КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU