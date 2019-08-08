2019-08-08T04:09:57+03:00
Общество

Владелец детского центра заплатит 105 тысяч за сломанную ногу мальчика

Ребенок получил перелом бедра, когда играл на аттракционе
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Тот самый центр, где пострадал ребенок. Фото: соцсети.Тот самый центр, где пострадал ребенок. Фото: соцсети.
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Новосибирский областной суд поставил точку в деле владельца детского центра, по вине которого 6-летний мальчик сломал ногу на аттракционе.

Само ЧП произошло еще 6 января 2018 года, когда мама вместе с ребенком приехала на елку в детский центр, расположенный в «Сибирском Молле».

- Ребенок попросился поиграть в лабиринте: мама передала его администратору аттракциона и спустилась на первый этаж, - рассказывают новосибирском областном суде. - Но через несколько минут ей позвонили на мобильный и попросили вернуться.

Когда сибирячка пришла, то увидела, что ребенок плачет: у мальчика сильно болела нога. ПРи этом администратор заявила, что ребенок куда-то засунул ногу. Женщина забрала сына, вызвала такси и поехала в больницу.

- Врачи диагностировали у ребенка перелом левого бедра. Поскольку мама находилась на последнем сроке беременности, то мальчика госпитализировали вместе с отцом, - продолжают в новосибирском областном суде.

Месяц ребенок находился на вытяжке, после этого ему пришлось пройти длительную реабилитацию. Суд обязал фирму выплатить 65 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, расходы на бассейн в размере 5000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 35 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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