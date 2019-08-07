2019-08-07T20:27:03+03:00
Общество

Всемирный день кошек: в новосибирском зоопарке гостям сделают аквагрим

Как отметят всемирный день кошек в столице Сибири - читайте в нашем материале
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
В зоопарке будет маскарадВ зоопарке будет маскарадФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

8 августа во всём мире отмечают всемирный день кошек. Новосибирск не стал исключением, и главную праздничную площадку в городе решили разместить в зоопарке. стал зоопарк. Зверинец приглашает всех желающих на экскурсии и маскарад: любителей кошек ждут весёлые игры, занимательные викторины и творческие мастерские.

- В этот особенный день мы устроим ещё и маскарад. С помощью аквагрима всех желающих на время превратим в кошек, - сообщили в зоопарке.

На главной аллее зоопарка праздник начнётся в 13.00. А спустя полтора часа, с 14.30, стартуют экскурсии. Местные биологи проведут большой тур по маршрутам зоопарка и расскажут обо всех питомцах семейства кошачьих. В 15.30 начнётся показательное кормление дальневосточных котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Царь-рыба: Авиатехник выловил в Оби 11-килограммовую щуку
Анна Терешкова: из новосибирских парков уберут шашлычные
Бархатный сезон - у моря: новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде и Турции
Экс-начальника новосибирской колонии осудили на 7 лет за взятку и изъятие смарт-часов
Матч ХПК- ХК Сибирь: новосибирские хоккеисты одолели финнов
Скрыть не получилось: Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем
На новосибирский вокзал приехал поезд-автобус
Пьяная женщина на иномарке врезалась в дерево: погиб человек
День знаний откладывается: торжественные линейки в Новосибирске пройдут 2 сентября
В поселке Гвардейском запустят кольцевые маршруты
«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск
Они человечнее людей: собака и котенок, которых выбросили на улицу, нашли друг друга
Оперный в дыму: в центре Новосибирска произошел пожар
Пассажир испугался взрыва: в Толмачево задержали рейс Новосибирск-Сеул
А это точно Котовского: новосибирцев рассмешило количество вывесок на доме
Так себе добавочка: сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки
Капризная привереда: видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети
«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота
Может не понимать, где находится: в Новосибирске ищут мужчину в футболке и трусах
«Я укоротила жизнь мамы руками врачей?»: пенсионерка умерла через 6 дней после выписки из больницы