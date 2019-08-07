Всемирный день кошек: в новосибирском зоопарке гостям сделают аквагрим

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-07T20:27:03+03:00

Как отметят всемирный день кошек в столице Сибири - читайте в нашем материале

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8 августа во всём мире отмечают всемирный день кошек. Новосибирск не стал исключением, и главную праздничную площадку в городе решили разместить в зоопарке. стал зоопарк. Зверинец приглашает всех желающих на экскурсии и маскарад: любителей кошек ждут весёлые игры, занимательные викторины и творческие мастерские.

- В этот особенный день мы устроим ещё и маскарад. С помощью аквагрима всех желающих на время превратим в кошек, - сообщили в зоопарке.

На главной аллее зоопарка праздник начнётся в 13.00. А спустя полтора часа, с 14.30, стартуют экскурсии. Местные биологи проведут большой тур по маршрутам зоопарка и расскажут обо всех питомцах семейства кошачьих. В 15.30 начнётся показательное кормление дальневосточных котов.

ИСТОЧНИК KP.RU