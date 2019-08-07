2019-08-07T12:37:21+03:00
Дом. Семья

Они человечнее людей: собака и котенок, которых выбросили на улицу, нашли друг друга

Китайская хохлатая бережно отнеслась к малышу и вылизала его как мама-кошка [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
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Снежок и Зефирка очень мило смотрятся вместе. Фото: vk.com/cat_nskСнежок и Зефирка очень мило смотрятся вместе. Фото: vk.com/cat_nsk
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Эта история о двух домашних животных, которые стали не нужны людям. Белого котенка дети нашли возле мусорных баков во дворе многоэтажки и отнесли зоозащитникам. Малышу всего неделя, он только открыл глаза, весь белый от ушей до хвоста. Его назвали Снежком, в ветклинике у детеныша нашли инфекции, которые сейчас необходимо вылечить. История собаки Зефирки не менее печальна. На самом деле это породистое животное.

Зефирка поглубже забирается в теплую шерстку. Фото: vk.com/cat_nsk

Зефирка поглубже забирается в теплую шерстку. Фото: vk.com/cat_nsk

— Это китайская хохлатая пуховая, у нее даже клеймо есть. Миниатюрную собачку подарили ребенку на день рождения. Потом решили, что в доме животное не нужно, посадили на цепь во дворе, а после и вовсе избавились, — рассказывает директор приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова. — У собаки началось воспаление внутренних органов, уши были в запущенном состоянии. Мы сначала даже не поняли, что это за собака.

Котенок пока живет дома у Алены, а Зефирку привели из приюта погостить в квартире на несколько дней. Оба животных очень нежно отнеслись друг к другу. Зефирка умыла и облизала Снежка как мама-кошка. Котенок же не сопротивлялся и только глубже постарался укутаться в пушистой шерстке хохлатой. Эти снимки в соцсети собрали массу милых комментариев:

— Как можно было выкинуть такую беззащитную малявку...

— Божечки, на это можно смотреть вечно!

На эту милую пару можно смотреть вечно. Фото: vk.com/cat_nsk

На эту милую пару можно смотреть вечно. Фото: vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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