2019-08-07T08:29:30+03:00
Общество

Так себе добавочка: сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки

Возмущенная девушка поделилась фотографией покупки с соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки. Фото: "Ревизорро Новосибирск"Сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
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Сибирячка купила в супермаркете копченую колбасу, а дома, начав ее разрезать, обнаружила внутри изделия кусок веревки. Возмущенная девушка выложила фотографию своей необычной покупки в соцсетях.

— Купила в магазине колбасу, а там вот такой вот «сюрприз» в виде веревки! — написала покупательница в группе «Ревизорро Новосибирск».

Подписчиков паблика не оставила равнодушными история девушки. Однако многие, увидев на снимке старую разделочную доску и нож, решили, что это куда более опасные вещи для здоровья, нежели колбаса с «нестандартной» начинкой. Свое мнение люди поспешили выразить в комментариях:

— У вас на столе ржавый нож и очень грязная доска, а вы переживаете из-за веревки.

— Микробы, которых очень много на этой разделочной доске, явно могут быть опаснее даже такой колбасы.

А некоторые даже утверждали, что веревка в колбасе — это не только не плохо, но и даже нормально:

— Вообще, веревка в колбасе — это не так уж страшно. Возможно, она попала туда во время производства, ведь изделия вялятся на веревках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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