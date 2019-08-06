Напал с зажигалкой: пенсионер ограбил офис микрозаймов на 50 рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-06T17:22:37+03:00

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Анекдотичный случай произошел в офисе микрозаймов на Красном проспекте. Пожилой мужчина ворвался в офис и вымогать деньги у менеджера. Угрожал при этом пистолетом (по крайней мере, именно так посчитали сотрудники). Но забрал он всего лишь 50 рублей и сбежал.

— Менеджер сразу же обратился в полицию, и были разосланы ориентировки, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — На площади Гарина — Михайловского подозреваемого задержали.

Пистолет у пенсионера изъяли. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Горе — грабителем оказался пенсионер. Оружие у мужчины изъяли. Как оказалось, ранее сибиряка уже привлекали к уголовной ответственности за ограбление. Оказалось, что угрожал сибиряк обычной зажигалкой. Сейчас против него завели еще одно, но уже по другой статье — разбой.

Сибиряков рассмешило произошедшее:

— Какой пистолет, такой и результат.

— Дед в возрасте, решил ограбить взаймы с игрушечным пистолетом и срубил 50 рублей. Одно из самых нелепых ограблений, — пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU