2019-08-06T14:08:51+03:00
Происшествия

Контрабанда на 350 тысяч: жулик пытался вывезти в Бангкок искуссвенные камни

В Таиланд не пустили 28 кристаллов
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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43-летний новосибирец пытался вывезти 700 граммов синтетических кристаллов на сумму 350 тысяч рублей43-летний новосибирец пытался вывезти 700 граммов синтетических кристаллов на сумму 350 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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43-летний новосибирец попался таможенникам, когда пытался вывезти 700 граммов синтетических кристаллов – аналогов изумрудов, рубинов, сапфиров и александритов. Стоил багаж немало - 350 тысяч рублей, и на авиарейсе Новосибирск-Бангкок эти камни должны были отправиться в Таиланд. Там сибиряк хотел их продать, но его поймали на границе.

Как выяснилось, подобная история с камнями приключилась с новосибирцем не первый раз.

- В 2018 году этот же гражданин уже попадал в поле зрения сотрудников Сибирской оперативной таможни. Тогда при вылете в Таиланд у него изъяли более 2500 ограненных искусственных кристаллов и более 40 кг необработанных: их общая стоимость - более 5,4 миллионов рублей. Мужчина тогда привлекли к административной ответственности, - сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Сейчас в отношении новосибирца возбуждено новое дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф ро 2,5 тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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