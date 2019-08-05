2019-08-05T19:13:48+03:00
Происшествия

«Тут хаос, а люди в панике»: сибиряки эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на военном складе

Новосибирцы гостили у родных, когда произошло ЧП
Ульяна ДЖАНКОВА
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В военной части под Ачинском (Красноярский край) взрываются боеприпасы. Фото: группа в вайбере "Автодок"В военной части под Ачинском (Красноярский край) взрываются боеприпасы. Фото: группа в вайбере "Автодок"
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Сейчас спасатели вывозят всех жителей Ачинского района в радиусе 20 километров вокруг. Пожар произошел на складах с боеприпасами военной части в Каменке (Красноярский край).

Жители Новосибирска, Анна и Дмитрий Алешковы, гостили в Ачинске у родных, когда произошли первые взрывы.

— Затряслись окна и сильно хлопнули двери. Мы не сразу поняли, что произошло, а потом по громкой связи объявили о срочной эвакуации. Но мы не можем выехать из города: тут хаос, скопилось много машин, люди в панике, очень страшно, взрывы не прекращаются, тут настоящая война, как в кино, — рассказывают новосибирцы.

Другие сибиряки сообщают о том, что вышли на улицу и не знают, что делать, город пустеет, те, кто не может уехать своим транспортом с вещами и детьми стоит на улице в растерянности. Самые отчаянные идут с вещами в стороны выезда из города.

Известно, что на складах находятся снаряды дальней зоны поражения, как сообщают очевидцы. один их них попал на территорию Ачинского глиноземного комбината — это градообразующее предприятие, отвечающее за теплоснабжение города в зимний период.

В Ачинск вылетел заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. В город стягивают боевую технику для ликвидации ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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