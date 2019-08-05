2019-08-05T18:07:29+03:00
Общество

Ими управляют с мобильника: в Академгородке поставили «умные» фонари

Работает ноу-хау на светодиодах
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Через год старые фонари заменят «умными» на проспекте академика Коптюга.Через год старые фонари заменят «умными» на проспекте академика Коптюга.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Одну сторону главной магистрали Академгородка – улицы Ильича – уже осветили новыми системами. Появившиеся «умные» фонари - это очень лёгкие конструкции весом всего 53 кг, светящиеся изнутри.

- Уровнем освещения легко управлять даже с мобильного телефона, время работы можно программировать, - рассказывают в мэрии Новосибирска.- Подсветка, инсталлированная внутрь композитных опор, меняет цвета и может использоваться для праздничного оформления улицы.

Еще один плюс - сам материал устойчив к ударам. А надписи, в отличие от железобетонных поверхностей, стираются с него легко и просто. - Мы начали внедрять этот инновационный тип освещения с Академгородка потому, что этот район в принципе всегда хорошо относится ко всему новому, - сказал КП-Новосибирск глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. В ближайшее время закончат освещать вторую сторону улицы Ильича. В следующем году такие «умные» фонари появятся на проспекте академика Коптюга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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