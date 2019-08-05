"Люди, любите друг друга": Вера Брежнева снялась в клипе новосибирских инвалидов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-05T14:12:47+03:00

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Трогательное видео о любви и понимании сняли ребята из новосибирской студии «Особенный ТИП». Сибиряки с ограниченными возможностями перепели хит Веры Брежневой «Люди, любите друг друга».

— Мы уже один раз исполняли песню Веры Брежневой в этом году на концерте, приуроченном к 8 марта. Когда мы выкладывали в сеть видео с этого выступления, то отметили Веру на нем, а она уже репостнула это к себе в инстаграм, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Стволова руководитель театральной студии «Особенный ТИП» и куратор «Инклюзион.школы.Новосибирск». — После этого концерта нам очень захотелось встретиться с любимой певицей. Удача нам улыбнулась, ведь буквально на следующий день Вера приезжала в Новосибирск. Нам удалось попасть к ней на концерт и немного пообщаться за кулисами. Это вдохновило нас на создание собственного клипа!

Клип, который сняли новосибирцы, включает в себя сцены из той самой фанатской встречи, одного съемочного дня, а также фрагменты других различных видео, которые подходили под тематику ролика.

— В этом клипе присутствует много фрагментов, которые мы взяли из проектов, которые мы проводили и снимали раньше, — пояснила Ольга Стволова. — А на съемке, специально для этого клипа мы хотели бы показать, буквально, крупным планом всех участников, чтобы было видно, какие мы все разные, уникальные и при этом такие дружные и веселые.

Готовый клип новосибирцы планируют позже отправить певице, вместе с благодарностью за вдохновение, которое она смогла им подарить.

— В этом ролике ребята с разной инвалидностью и без, рассказывают о любви к миру, выбранному делу, музыке, театру, друг, другу! — поделилась Ольга Стволова. — Мы надеемся что это не последняя наша работа, и мы сможем двигаться дальше также радостно с любовью, радовать город и весь МИР!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724119" frameborder="0"></iframe> Вера Брежнева снялась в клипе новосибирцев с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU