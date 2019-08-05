2019-08-05T14:12:47+03:00
Общество

"Люди, любите друг друга": Вера Брежнева снялась в клипе новосибирских инвалидов

Видеоролик был снят сибиряками, после фанатской встречи с певицей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Певица Вера Брежнева снялась в клипе новосибирцев с ограниченными возможностями. Фото: кадр из видеоПевица Вера Брежнева снялась в клипе новосибирцев с ограниченными возможностями. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Трогательное видео о любви и понимании сняли ребята из новосибирской студии «Особенный ТИП». Сибиряки с ограниченными возможностями перепели хит Веры Брежневой «Люди, любите друг друга».

— Мы уже один раз исполняли песню Веры Брежневой в этом году на концерте, приуроченном к 8 марта. Когда мы выкладывали в сеть видео с этого выступления, то отметили Веру на нем, а она уже репостнула это к себе в инстаграм, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Стволова руководитель театральной студии «Особенный ТИП» и куратор «Инклюзион.школы.Новосибирск». — После этого концерта нам очень захотелось встретиться с любимой певицей. Удача нам улыбнулась, ведь буквально на следующий день Вера приезжала в Новосибирск. Нам удалось попасть к ней на концерт и немного пообщаться за кулисами. Это вдохновило нас на создание собственного клипа!

Клип, который сняли новосибирцы, включает в себя сцены из той самой фанатской встречи, одного съемочного дня, а также фрагменты других различных видео, которые подходили под тематику ролика.

— В этом клипе присутствует много фрагментов, которые мы взяли из проектов, которые мы проводили и снимали раньше, — пояснила Ольга Стволова. — А на съемке, специально для этого клипа мы хотели бы показать, буквально, крупным планом всех участников, чтобы было видно, какие мы все разные, уникальные и при этом такие дружные и веселые.

Готовый клип новосибирцы планируют позже отправить певице, вместе с благодарностью за вдохновение, которое она смогла им подарить.

— В этом ролике ребята с разной инвалидностью и без, рассказывают о любви к миру, выбранному делу, музыке, театру, друг, другу! — поделилась Ольга Стволова. — Мы надеемся что это не последняя наша работа, и мы сможем двигаться дальше также радостно с любовью, радовать город и весь МИР!

Вера Брежнева снялась в клипе новосибирцев с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Там плавали дети!»: сибирячка нашла фекалии в одном из городских бассейнов
Слишком маленький: подростку не продали Ремарка, но разрешили купить Достоевского
«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах
Блестящая подделка: сибиряку продали дешевую бижутерию вместо золотого кулона
Районные больницы получили новые скорые
Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб
Венгерово обогнало Новосибирск в работе над благоустройством
На Михайловской набережной показали лучшие уличные короткометражки России
«Это ел ребенок!»: сибирячка купила в магазине пюре с плесенью
Ушел в магазин и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину в синей футболке
Шумели, пинали мяч: охранники разогнали компанию подростков, мешавших новосибирцам спать
Выбросили или украли: сибиряки нашли брошенные сумки за ГПНТБ
«Приуныли немного»: фото с уснувшими на улице сибиряками позабавило соцсети
Новосибирский вуз выиграл суд у Рособрнадзора, но аккредитацию пока не вернул
Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство
В воде и с эльфийскими ушками: такой свадебной фотосессии точно ни у кого не было!
Толстенький милаха: у знаменитых новосибирских лабрадоров родился щенок
Идут грозы и ураганы: новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение
Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот