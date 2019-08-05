Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб
В Сузунском районе Новосибирской области 4 августа произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Авария случилась около половины первого часа дня, житель поселка Сузун ехал на своем «УАЗ-315196» по дороге в сторону села Верх-Сузун. Однако, в один момент, мужчина не справился с управлением и вылетел на обочину дороги, опрокинув автомобиль.
— В результате полученных при ДТП травм водитель машины скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
На данный момент, по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства, при которых произошла авария.
Информация об аварии появилась в соцсетях. Подписчики паблика «Инцидент Новосибирск» не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Многие из них еще раз уверились в том, что соблюдать правила безопасности на дороге просто необходимо.
— Не нужно было так разгоняться на «гребенке». Машина становится просто неуправляемой.
— Произойти могло всякое, совсем необязательно, что он ехал слишком быстро.
— Эта машина просто совсем не приспособлена для безопасной езды.
ИСТОЧНИК KP.RU