Под Новосибирском перевернулся УАЗ: водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-05T09:15:10+03:00

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В Сузунском районе Новосибирской области 4 августа произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Авария случилась около половины первого часа дня, житель поселка Сузун ехал на своем «УАЗ-315196» по дороге в сторону села Верх-Сузун. Однако, в один момент, мужчина не справился с управлением и вылетел на обочину дороги, опрокинув автомобиль.

— В результате полученных при ДТП травм водитель машины скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На данный момент, по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства, при которых произошла авария.

Информация об аварии появилась в соцсетях. Подписчики паблика «Инцидент Новосибирск» не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Многие из них еще раз уверились в том, что соблюдать правила безопасности на дороге просто необходимо.

— Не нужно было так разгоняться на «гребенке». Машина становится просто неуправляемой.

— Произойти могло всякое, совсем необязательно, что он ехал слишком быстро.

— Эта машина просто совсем не приспособлена для безопасной езды.

ИСТОЧНИК KP.RU