Выбросили или украли: сибиряки нашли брошенные сумки за ГПНТБ

СЕГОДНЯ 05:04 2019-08-05T05:04:52+03:00

Неравнодушные сибиряки сфотографировали их и выложили в соцсети: вдруг кто-то свои вещи узнает

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Фотографии выброшенных сумок появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре их несколько штук, и сомнений в том, что их кто-то выбросил, нет.

- За ГПНТБ в кустах лежит несколько женских сумок. Видимо, воры скинули. Может, кто свою узнаёт? – написали очевидцы.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают находку новосибирцев и не скупятся в комментариях на эмоции:

- Вероятно, это банда воров. И у них там точка сбора для дележки награбленного, там надо установить засаду.

- Так это же вещдок! Надо вызывать полицию, и пусть работают с ними!

- Когда сумку дергают ее потрошат, но их содержимого я не наблюдаю, гора бы с того количества метр была, - пытаются понять действия воришек сибиряки.

Но есть и те, кто считает, что сумки выбросила их хозяйка:

- Вещи далеко не этого сезона и даже не прошлого. Скорее всего, выбросили, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU