Выбросили или украли: сибиряки нашли брошенные сумки за ГПНТБ
Фотографии выброшенных сумок появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре их несколько штук, и сомнений в том, что их кто-то выбросил, нет.
- За ГПНТБ в кустах лежит несколько женских сумок. Видимо, воры скинули. Может, кто свою узнаёт? – написали очевидцы.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают находку новосибирцев и не скупятся в комментариях на эмоции:
- Вероятно, это банда воров. И у них там точка сбора для дележки награбленного, там надо установить засаду.
- Так это же вещдок! Надо вызывать полицию, и пусть работают с ними!
- Когда сумку дергают ее потрошат, но их содержимого я не наблюдаю, гора бы с того количества метр была, - пытаются понять действия воришек сибиряки.
Но есть и те, кто считает, что сумки выбросила их хозяйка:
- Вещи далеко не этого сезона и даже не прошлого. Скорее всего, выбросили, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU