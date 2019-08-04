Толстенький милаха: у знаменитых новосибирских лабрадоров родился щенок

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-04T12:23:10+03:00

Правда, имя ему еще не придумали

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Лабрадоры Тефтель, Милка и их дочка Блинчик - настоящие новосибирские знаменитости: почти каждый день их можно увидеть в солнцезащитных очках в Первомайском сквере. А теперь в этой компании случилось прибавление.

- Теперь их четверо.Хозяин сказал, что имя малышу пока не придумал, - написала на своей страничке в «Инстаграме» сибирячка под ником elena__nsk.

Девушка выложила трогательные фото, и пользователи соцсетей от них в восторге.

- Милаха!

Вместе с родителями малыш находится в сквере. Фото: www.instagram.com/elena__nsk_

- Так забавно наблюдать, когда хозяин с ними по городу ходит, все собаки в солнцезащитных очках! Часто их вижу в центре.

- Да,они прикольные! Класс!

- Видели мы щенка этого! И собака с детьми поиграла щепочкой: наверное, вкусняшку ждал, а у нас не было ничего с собой, - восхищаются комментаторы.

Но есть и те, кто переживает за животных:

- А мне их всегда жалко.Выглядят неухоженными и целый день на жаре у фонтана лежат, - пишут комментаторы.

Щенок любит поспать. Фото: www.instagram.com/elena__nsk_

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Эту компанию наверняка видел каждый новосибирец. Причем реакция у людей разная: некоторые умиляются и фотографируют, другие ругают владельца за то, что он якобы зарабатывает на беспомощных животных (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU