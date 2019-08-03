2019-08-03T16:13:05+03:00
Дом. Семья

Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке

Девочки-медвежата радуются лету и забавляют своими манерами зрителей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Посетительница зоопарка сняла развлечения гималайских медвежат. Фото: Анна Новикова, vk.com/id143879825Посетительница зоопарка сняла развлечения гималайских медвежат. Фото: Анна Новикова, vk.com/id143879825
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В соцсетях – новое видео, посвященное медведям. В кадре – гималайская медведица и ее детеныши-подростки. Запись выложил в интернет главный блогер новосибирского зоопарка Анна Новикова.

«Гималайские медвежата балуются в гамаке, а мама плавает», - так назвала Анна свое видео. Содержание соответствует. Пока медведица осваивает бассейн, ее детеныши резвятся у гамака.

Одна мишка-девочка пытается расположиться в гамаке, другая донимает сестру, видимо, желая играть. Приходится уступить…

Напомним и еще об одной новости из новосибирского зверинца: одна из чакоанских мар недавно родила двойню.

Гималайские медвежата балуются в гамаке, а мама плавает.Видео: Анна Новикова, vk.com/id143879825

ИСТОЧНИК KP.RU

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