Роскачество: «Боитесь хакеров? Заклейте камеру на ноутбуке изолентой!»

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-02T19:09:59+03:00

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На сайте Роскачества людям рекомендуют серьезно задуматься о защите своих ноутбуков, компьютеров, планшетов и смартфонов от возможного шпионажа. Самый простой способ обезопасить себя – заклеивать или закрывать камеры и микрофоны в то время, когда мы ими не пользуемся.

В беседе с корреспондентом КП-Новосибирск представитель организации Роскачество Олеся Сухих объяснила, что это - хороший способ обезопасить себя от хакеров и вирусов.

- Мы знаем множество случаев с публичными людьми, когда доступ к их личным данным хакеры получали именно через микрофоны и камеры ноутбуков, - рассказала Олеся. – Но даже обычным людям стоит защищать свою жизнь и информацию, потому что воспользоваться ею для шантажа и мошенничества теперь достаточно легко.

В Роскачестве говорят: не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики. Вероятно, они просто знают о том, что оказавшаяся на их устройстве вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.

Чтобы защитить себя от хакеров или вирусов, можно просто заклеить камеру и микрофон изолентой. Но если вы публичная личность, вам может быть не к лицу такой "апгрейд" на гаджетах. Тогда вы можете воспользоваться специальными приспособлениями: "шторками". Правда, в Новосибирске в магазинах компьютерной техники пока еще такой аксессуар не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU